Sambhal Violence Case: 'कानून से ऊपर कोई नहीं, न वर्दी न ओहदा', CJM कोर्ट के आदेश पर सपा सांसद ने कह दी ये बड़ी बात...

Sambhal Violence Case: संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी पर शिकंजा कस गया है. इस मामले में तत्कालीन सीओ समेत अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी. इसे लेकर कोर्ट ने आदेश दे दिया है. जिस पर सपा सांसद ने अपनी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, न वर्दी न ओहदा...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 14, 2026, 09:08 AM IST
Sambhal Violence Case
Sambhal Violence Case/सुनील सिंह: संभल हिंसा मामले में चंदौसी की सीजेएम कोर्ट ने तत्काली सीओ अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर के साथ ही कई अन्य पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. कोर्ट का यह आदेश घायल युवक आलम के पिता यामीन की याचिका पर आया है. आरोप है कि हिंसा के दौरान आलम को गोली मारी गई थी. अब इस मामले में कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है.

कानून से ऊपर कोई नहीं-सपा सांसद वर्क
कोर्ट के इस आदेश के बाद सपा सांसद जिया उर रहमान वर्क ने अपने फेसबुक एकाउंट पर पोस्ट किया है. जिसमें सपा सांसद ने लिखा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं, न वर्दी न ओहदा... संभल हिंसा में जिन अधिकारियों ने कानून की सीमा लांघी है, अधिकारों का दुरूपयोग किया है. न्यायपालिका के जरिए इंसाफ मिलेगा.

सक्षम न्यायालय में करेंगे अपील-एसपी कृष्ण विश्नोई 
वहीं इस पूरे मामले में एसपी कृष्ण विश्नोई की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. एसपी कृष्ण विश्नोई का कहना है कि संभल हिंसा के मामले में पुलिस की कोई भूमिका नहीं थी. सीजेएस कोर्ट के आदेश के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील करेंगे. घटना की जांच न्यायायिक जांच आयोग द्वारा पूरी की जा चुकी है. फिलहाल अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी. 

क्या है पूरा ये पूरा मामला?
आरोप है कि संभल हिंसा के दौरान पुलिस ने गोली चलाई जो आलम को लगी और वह बुरी तरह से घायल हो गया. आलम को तीन गोली लगी थी. आलम के पिता यामीन ने संभल में सीओ रहे अनुज चौधरी और अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कराए जाने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी. 

आलम के पिता ने CJM कोर्ट में क्या कहा?
आलम के पिता ने कोर्ट में कहा कि आलम को तीन गोलियां लगने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनका बेटा बचेगा नहीं, आलम के इलाज के लिए उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा की आलम पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

