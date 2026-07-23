/संभल हिंसा अपडेट, मुख्य आरोपियों पर 27 जुलाई को विवेचकों के बयान होंगे दर्ज, जल्द आ सकता है बड़ा फैसला

संभल के इतिहास में पहली बार

संभल के इतिहास में यह पहला ऐसा सांप्रदायिक दंगे का मामला है, जिसमें गवाहों ने खुलकर और बिना डरे अदालत में दंगाइयों के खिलाफ अपने बयान दर्ज कराए हैं.इससे पहले 1936, 1945 और 1978 में हुए दंगों के मामलों में ऐसा कभी नहीं हुआ था. उन पुराने दंगों के दौरान डर और खौफ के कारण कोई भी गवाही देने आगे नहीं आया था.न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में भी इस बात का विशेष रूप से जिक्र किया गया था कि पुराने मामलों में लोग खौफजदा रहते थे.लेकिन मौजूदा योगी सरकार में हुए इस दंगे के गवाह पूरी तरह बेखौफ होकर अदालत पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ गवाही दी.