/संभल हिंसा अपडेट, मुख्य आरोपियों पर 27 जुलाई को विवेचकों के बयान होंगे दर्ज, जल्द आ सकता है बड़ा फैसला

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संभल न्यूज/सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा और दंगे के मामले में जिला अदालत में सुनवाई तेजी से आगे बढ़ रही है. इस बहुचर्चित मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है कि मुख्य आरोपियों के खिलाफ अदालत में सभी गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं.अब सिर्फ विवेचकों के बयान दर्ज होना बाकी है, जिसके बाद इस मामले में बड़ा फैसला आ सकता है.
संभल के इतिहास में पहली बार
संभल के इतिहास में यह पहला ऐसा सांप्रदायिक दंगे का मामला है, जिसमें गवाहों ने खुलकर और बिना डरे अदालत में दंगाइयों के खिलाफ अपने बयान दर्ज कराए हैं.इससे पहले 1936, 1945 और 1978 में हुए दंगों के मामलों में ऐसा कभी नहीं हुआ था. उन पुराने दंगों के दौरान डर और खौफ के कारण कोई भी गवाही देने आगे नहीं आया था.न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में भी इस बात का विशेष रूप से जिक्र किया गया था कि पुराने मामलों में लोग खौफजदा रहते थे.लेकिन मौजूदा योगी सरकार में हुए इस दंगे के गवाह पूरी तरह बेखौफ होकर अदालत पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ गवाही दी.
मुख्य आरोपी और रासुका की कार्रवाई
अदालत में चल रही सुनवाई के बीच पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए दंगे के मुख्य आरोपियों मुल्ला अफरोज, गुलाम और मोहम्मद वारिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका (NSA) भी लगा दिया है. वर्तमान में ये तीनों मुख्य आरोपी जेल में बंद हैं। अदालत में अब केवल विवेचकों के बयान दर्ज होने बाकी हैं, जो 27 जुलाई को दर्ज किए जाएंगे. विवेचकों के बयान पूरे होने के बाद, जेल में बंद इन मुख्य आरोपियों के खिलाफ अदालत जल्द ही सजा का कोई बड़ा फैसला सुना सकती है.
क्या था पूरा मामला और अब तक की कार्रवाई?
संभल में विवादित जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध के दौरान अचानक हिंसा भड़क उठी थी. इस दर्दनाक दंगे में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 30 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. इस घटना के बाद पुलिस ने कुल 12 मुकदमे दर्ज किए थे. दंगे की साजिश रचने के आरोप में समाजवादी पार्टी सांसद जिया उर रहमान बर्क, मस्जिद सदर जफर अली, मुल्ला अफरोज, और मोहम्मद वारिस सहित 2200 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी (SIT) ने संभल दंगों के 6 मुख्य मामलों में 4025 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की है.इस कार्रवाई के तहत अब तक कुल 138 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. हालांकि, इस मामले में सपा सांसद और मस्जिद सदर की तरफ से अदालत से स्टे लिया गया है, जबकि अन्य मुख्य आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है.