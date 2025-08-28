Sambhal News: हरिहर मंदिर के मिले साक्ष्य, फिर निकलेगा बाबर का जिन्न, संभल हिंसा की रिपोर्ट ने सबको चौंकाया

Sambhal Violence Report: संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट सामने आई है. सूत्रों का कहना है कि पठान तुर्क में आपसी संघर्ष में हमेशा से जलता रहा. 1947 से हर दंगे में सिर्फ हिंदू मारे जा रहे हैं. इस बार भी हिन्दुओं को मारे जाने की प्लानिंग थी. दंगा करने के लिए बलवाइयों को बाहर से बुलाया गया था.

हिंसा की जांच रिपोर्ट

सूत्रों का कहना है कि हिंदू मोहल्ले में पुलिस की मौजूदगी के कारण हिन्दू बच गए. तुर्क पठानों ने पुरानी रंजिश में दंगों के दौरान एक दूसरे को मारा था. हरिहर मंदिर पर बाबर का जिन्न निकल रहा है. हरिहर मंदिर पर साक्ष्य मिले हैं. अभी संभल में सिर्फ 15 प्रतिशत हिंदू बचे थे. आजादी के वक्त संभल नगर पालिका में 45 प्रतिशत हिन्दू थे, जो 15 से 20 प्रतिशत पर आ गए हैं.

राजनीति में आएगा भूकंप

रिपोर्ट्स की मानें तो आजादी के वक्त संभल नगर पालिका क्षेत्र में 55 प्रतिशत मुस्लिम रहते थे, जो अब तक लगभग 85 प्रतिशत हो चुके हैं. सूत्रों के मुताबिक, दंगों और तुष्टिकरण की राजनीति ने डेमोग्राफी बदल दी. संभल हिंसा की रिपोर्ट लीक होने से प्रदेश की राजनीति में भूकंप आने वाला है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट में क्या किया गया दावा?

जो रिपोर्ट लीक हुआ है, उसमें दावा किया गया है कि संभल में 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995, 2001, 2019 में दंगे हुए थे. यानी आजादी के बाद अब तक कुल 15 दंगे हुए हैं. दावा किया गया है कि ये जिला कई आतंकवादी संगठनों का अड्डा बन गया है. इतना ही नहीं संभल दंगों में विदेशी हथियार का इस्तेमाल किया गया था. जिसके साक्ष्य न्यायिक आयोग को मिले हैं. रिपोर्ट में मेड इन यूएसए हथियार मिलने का दावा किया गया है.

कई सालों से पनपते तनाव

रिपोर्ट में बताया गया है कि 24 नवंबर 2024 की हिंसा की पृष्ठभूमि कई सालों से पनपते तनावों में छिपी थी. दस्तावेज में संभल के पिछले कई दशकों के दंगों का जिक्र है. ऐसे में जानिए कब-कब उपद्रव हुआ, उसमें कितना नुकसान हुआ और किन-किन कारणों से टकराव बढ़ा. सूत्रों की मानें तो संभल में सिर्फ कुल 68 तीर्थ स्थल और 19 पावन कूप थे, जिन्हें कालान्तर में तुष्टिकरण की राजनीति से प्रेरित होकर कब्जा किया गया था.

कितने दिन रहे बाजार बंद?

कमेटी ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव दिए हैं. संभल में 1936 से 2019 तक 73 दिन कर्फ्यू रहा. 2019 में सीएए उपद्रव के दौरान चार दिन का कर्फ्यू लगा था. जबकि, 1948 में 20 दिन, 1958 में 2 दिन, 1976 में 7 दिन, 1978 में 30 दिन, 1992 में 8 दिन, 2019 में लगभग 6 दिन बाजार बंद रहे थे.

यह भी पढ़ें: रोजगार-इंफ्रास्ट्रक्चर सब मिलेगा एक साथ.. यहां बन रहा नया शहर, 2031 तक बदल जाएगा NCR का नक्शा