Sambhal Violence Report: आतंकिस्तान बनाने की साजिश और गजवा-ए-हिंद कनेक्शन का खुलासा, 6 आतंकियों की हुई पहचान
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2901261
Zee UP-UttarakhandSambhal

Sambhal Violence Report: आतंकिस्तान बनाने की साजिश और गजवा-ए-हिंद कनेक्शन का खुलासा, 6 आतंकियों की हुई पहचान

Sambhal Violence Report: संभल हिंसा पर गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट लीक होने के बाद चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं. रिपोर्ट में न केवल दंगों के कारणों का जिक्र है, बल्कि संभल के आतंकी कनेक्शन और "आतंकिस्तान" की साजिश का भी उल्लेख किया गया है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 29, 2025, 02:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sambhal Violence Report: आतंकिस्तान बनाने की साजिश और गजवा-ए-हिंद कनेक्शन का खुलासा, 6 आतंकियों की हुई पहचान

संभल: संभल हिंसा 2024 पर सीएम योगी आदित्यानाथ को सौंपी गई 450 पन्नों की रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, गजवा-ए-हिंद की सोच के तहत संभल को आतंकी गतिविधियों का अड्डा बनाने की योजना बनाई गई थी. हिंदू आबादी को जबरन कम कर इलाके को आतंक का गढ़ बनाने का खेल लंबे समय से चल रहा था. रिपोर्ट में कहा गया कि कभी 45 प्रतिशत से अधिक रही हिंदू आबादी अब घटकर महज 15 प्रतिशत तक सिमट गई है.

संभल में बरसों से आतंकी संगठन सक्रिय!
आयोग की रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि हरकत-उल-मुजाहिद्दीन, तहरीक-ए-तालिबान और अलकायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों का नेटवर्क वर्षों से संभल में सक्रिय रहा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी संभल का नाम कई बार आतंकियों के ठिकाने के रूप में उभर चुका है. अमेरिका की वांटेड सूची में शामिल अलकायदा कमांडर मौलाना आसिम उमर मूल रूप से संभल का ही था. उसके अलावा मोहम्मद आसिफ, अहमद रजा उर्फ शाहरुख और जफर मसूद जैसे आतंकी भी इसी जिले से जुड़े बताए गए हैं. 

6 आतंकियों की पहचान, 4 लापता
रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि आसिफ अलकायदा इंडिया का चीफ था जबकि जफर मसूद संगठन के लिए भर्ती का काम करता था. मदरसे का मौलाना शाहरुख हिजबुल मुजाहिद्दीन से जुड़ा था. कई आतंकियों के आईएसआई से भी सीधे संबंध रहे हैं. अब तक संभल से छह आतंकियों की पहचान हो चुकी है, जबकि चार संदिग्ध अब तक लापता हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

CAA के विरोध के दौरान हिंसक उपद्रव की साजिश!
आयोग की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि CAA विरोध के दौरान हिंसक उपद्रव की गहरी साजिश रची गई थी. कई दिनों तक बाजार बंद करवाए गए और दंगे हिंदू समाज को निशाना बनाकर किए गए. स्थिति इतनी भयावह हो गई कि कई हिंदू परिवारों को संभल छोड़कर अन्य स्थानों पर पलायन करने को मजबूर होना पड़ा.

रिपोर्ट के अनुसार, लगभग हर दंगे के बाद मुकदमे भी हिंदू पक्ष पर ही दर्ज किए गए, जिससे पीड़ित परिवारों की स्थिति और कमजोर होती चली गई. न्यायिक आयोग की इस रिपोर्ट ने संभल में आतंक और कट्टरपंथी संगठनों की जड़ों को एक बार फिर उजागर कर दिया है.

ये भी पढ़ें: निक्‍की भाटी ने खुद लगाई थी आग? सामने आए दो नये वीडियो, घूम गई शक की सुई

ये भी पढ़ें: हरिहर मंदिर के मिले साक्ष्य, फिर निकलेगा बाबर का जिन्न, संभल हिंसा की रिपोर्ट ने सबको चौंकाया

 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

TAGS

Sambhal Violence Reportcm yogi news

Trending news

amethi police
ड्रोन उड़ने की अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं,UP के इस जिले की पुलिस ने बनाया प्लान
Shahjahanpur
शाहजहांपुर का 'बेवफा चायवाला', प्रेमी जोड़ों को 15, दिलजलों को 10 रु में देता है चाय
noida Nikki Murder Case
निक्की हत्याकांड की जांच में गूगल और इसरो की ली जाएगी मदद, वायरल वीडियो से फंसा पेंच
Pratapgarh Belha Mandir History
जहां भगवान राम ने की थी पूजा,वहां पहुंचे योगी, प्रतापगढ़ के बेल्हा देवी मंदिर की कथा
Kushinagar News
पापा, मुझे बचा लीजिए... बेटी की खून से लथपथ तस्वीर देख कांप उठा परिवार
mirzapur
मीरजापुर-भदोही के कालीन उद्योग पर ट्रंप के टैरिफ की मार! कारोबारियों को सता रहा डर
pilibhit landlord stole
वाह रे! राशन दुकान से 60 से 70 कट्टे सरकारी चावल गायब, रंगे हाथ धराया मकान मालिक
Bahraich wolf attack
बहराइच में फिर लौटा खूंखार जानवर का खौफ! आधी रात गांव वालों पर बोल दिया धावा
NCR Weather Report
NCR में झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, सड़कें बनी तालाब
kanpur weather update
बारिश से सराबोर हुए नोएडा-गाजियाबाद, क्या कानपुर में बरसेंगे बदरा, जानिए आज का मौसम
;