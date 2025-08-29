Sambhal Violence Report: आतंकिस्तान बनाने की साजिश और गजवा-ए-हिंद कनेक्शन का खुलासा, 6 आतंकियों की हुई पहचान

संभल: संभल हिंसा 2024 पर सीएम योगी आदित्यानाथ को सौंपी गई 450 पन्नों की रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, गजवा-ए-हिंद की सोच के तहत संभल को आतंकी गतिविधियों का अड्डा बनाने की योजना बनाई गई थी. हिंदू आबादी को जबरन कम कर इलाके को आतंक का गढ़ बनाने का खेल लंबे समय से चल रहा था. रिपोर्ट में कहा गया कि कभी 45 प्रतिशत से अधिक रही हिंदू आबादी अब घटकर महज 15 प्रतिशत तक सिमट गई है.

संभल में बरसों से आतंकी संगठन सक्रिय!

आयोग की रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि हरकत-उल-मुजाहिद्दीन, तहरीक-ए-तालिबान और अलकायदा जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों का नेटवर्क वर्षों से संभल में सक्रिय रहा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी संभल का नाम कई बार आतंकियों के ठिकाने के रूप में उभर चुका है. अमेरिका की वांटेड सूची में शामिल अलकायदा कमांडर मौलाना आसिम उमर मूल रूप से संभल का ही था. उसके अलावा मोहम्मद आसिफ, अहमद रजा उर्फ शाहरुख और जफर मसूद जैसे आतंकी भी इसी जिले से जुड़े बताए गए हैं.

6 आतंकियों की पहचान, 4 लापता

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि आसिफ अलकायदा इंडिया का चीफ था जबकि जफर मसूद संगठन के लिए भर्ती का काम करता था. मदरसे का मौलाना शाहरुख हिजबुल मुजाहिद्दीन से जुड़ा था. कई आतंकियों के आईएसआई से भी सीधे संबंध रहे हैं. अब तक संभल से छह आतंकियों की पहचान हो चुकी है, जबकि चार संदिग्ध अब तक लापता हैं.

CAA के विरोध के दौरान हिंसक उपद्रव की साजिश!

आयोग की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि CAA विरोध के दौरान हिंसक उपद्रव की गहरी साजिश रची गई थी. कई दिनों तक बाजार बंद करवाए गए और दंगे हिंदू समाज को निशाना बनाकर किए गए. स्थिति इतनी भयावह हो गई कि कई हिंदू परिवारों को संभल छोड़कर अन्य स्थानों पर पलायन करने को मजबूर होना पड़ा.

रिपोर्ट के अनुसार, लगभग हर दंगे के बाद मुकदमे भी हिंदू पक्ष पर ही दर्ज किए गए, जिससे पीड़ित परिवारों की स्थिति और कमजोर होती चली गई. न्यायिक आयोग की इस रिपोर्ट ने संभल में आतंक और कट्टरपंथी संगठनों की जड़ों को एक बार फिर उजागर कर दिया है.

