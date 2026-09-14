/संभल में विवादित मस्जिद स्थल पर गेट लगाने पर बखेड़ा: मुरादाबाद के मौलाना समेत 3 गिरफ्तार, गांव में पुलिस बल तैनात

Sambhal News: संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र अंतर्गत विसारु गांव में स्थित एक विवादित मस्जिद स्थल पर अवैध रूप से गेट लगाने की कोशिश के बाद तनाव पैदा हो गया. मामले को गंभीरता से लेते हुए संभल पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने मुरादाबाद जिले के मौलाना रासिव समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. गांव में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. ग्राम प्रधान समेत 5 नामजद और 6 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इस पूरे मामले में बहजोई थाने में सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है.