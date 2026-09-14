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संभल में विवादित मस्जिद स्थल पर गेट लगाने पर बखेड़ा: मुरादाबाद के मौलाना समेत 3 गिरफ्तार, गांव में पुलिस बल तैनात

Sambhal News: संभल के विसारु में विवादित मस्जिद स्थल पर गेट लगाने के विवाद के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. मुरादाबाद जिले के मौलाना रासिव समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 14, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 12:45 PM IST
संभल में विवादित मस्जिद स्थल पर गेट लगाने पर बखेड़ा: मुरादाबाद के मौलाना समेत 3 गिरफ्तार, गांव में पुलिस बल तैनात
Image Credit: Sambhal News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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