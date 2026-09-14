/संभल में विवादित मस्जिद स्थल पर गेट लगाने पर बखेड़ा: मुरादाबाद के मौलाना समेत 3 गिरफ्तार, गांव में पुलिस बल तैनात

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Sambhal News: संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र अंतर्गत विसारु गांव में स्थित एक विवादित मस्जिद स्थल पर अवैध रूप से गेट लगाने की कोशिश के बाद तनाव पैदा हो गया. मामले को गंभीरता से लेते हुए संभल पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने मुरादाबाद जिले के मौलाना रासिव समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. गांव में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. ग्राम प्रधान समेत 5 नामजद और 6 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, इस पूरे मामले में बहजोई थाने में सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है.
नामजद आरोपी: ग्राम प्रधान इसरार समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है.
अज्ञात आरोपी: इसके अलावा 6 अन्य अज्ञात लोगों को भी एफआईआर में शामिल किया गया है.
जेल भेजे गए आरोपी
मुरादाबाद के मौलाना रासिव सहित तीनों गिरफ्तार अभियुक्तों को विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया है.गांव में शांति व्यवस्था कायम है और स्थिति नियंत्रण में है.
घटना के बाद से ही विसारु गांव में पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि किसी को भी इलाके का सौहार्द बिगाड़ने या कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी. फिलहाल गांव में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में और शांतिपूर्ण है.
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