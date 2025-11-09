Sambhal News: संभल हिंसा का मास्टरमाइंड बेनकाब! शारिक साठा के घर पर कुर्की नोटिस फाड़ा, पुलिस बोली– अब फर्क नहीं पड़ता… डुगडुगी बज चुकी है!

संभल न्यूज/सुनील सिंह : उत्तर प्रदेश के संभल में बीते दिनों हुई हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता माने जा रहे शारिक साठा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. नखासा थाना क्षेत्र स्थित शारिक के आवास पर एसआईटी द्वारा चस्पा किए गए नोटिस को अज्ञात लोगों द्वारा फाड़े जाने का मामला सामने में आया है. यह वही नोटिस था जिसमें शारिक को 30 दिनों के भीतर पुलिस या कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, 25 अक्टूबर को एसआईटी ने डुगडुगी पिटवाकर इलाके में सार्वजनिक रूप से जानकारी देते हुए शारिक साठा को नोटिस जारी किया था. नोटिस में स्पष्ट उल्लेख था कि शारिक 30 दिनों के भीतर स्वयं पुलिस या न्यायालय के समक्ष हाजिर हो, अन्यथा उसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।नोटिस को उसके घर के मुख्य दरवाजे पर भी चस्पा कराया गया था ताकि यह कानूनी रूप से वैध माना जाए और शारिक को अनुपस्थित ना रहने का कोई बहाना न मिले.

नोटिस फाड़े जाने से बढ़ा संदेह

अब यह सामने आया है कि उक्त नोटिस को किसी ने जान-बूझकर फाड़ दिया.इससे दो संभावनाएँ खड़ी हो रही हैं.या तो शारिक के करीबियों ने नोटिस को हटाकर कानूनी कार्रवाई में देरी करवाने का प्रयास किया.या फिर यह डर पैदा करने और जांच को प्रभावित करने की सुनियोजित कोशिश हो सकती है.फिलहाल एसआईटी ने नोटिस फाड़े जाने को गंभीरता से लेते हुए निगरानी और चौकसी बढ़ा दी है.

पुलिस ने कहा मामले की जानकारी नहीं

नखासा थाना पुलिस से जब इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया ली गई तो पुलिस की तरफ से कहा गया कि उन्हें नोटिस फाड़े जाने की घटना की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.पुलिस का कहना है कि अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जांच की जाएगी, और दोषियों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

अब आगे क्या?

यदि शारिक साठा 30 दिन की अवधि में स्वयं सामने नहीं आता है, तो एसआईटी कानून के तहत उसके मकान सहित चल-अचल संपत्तियों की कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर सकती है.यह मामला अब कानूनी रूप से और भी गंभीर होता जा रहा है, और शारिक की हर संभव लोकेशन और गतिविधि पर खुफिया निगरानी बढ़ा दी गई है।