संभल मस्जिद कमेटी को झटका, ध्वस्तीकरण का आदेश जारी रहेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Sambhal Masjid News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है. मस्जिद कमेटी की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. संभल की गौसुलवरा मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की थी. आपको बता दें, तालाब की जमीन पर मस्जिद बनाए जाने का आरोप था.

नहीं मिली कोर्ट से राहत

जानकारी के मुताबिक, संभल में तालाब की जमीन पर बने मैरिज हॉल और मस्जिद के ध्‍वस्‍तीकरण मामले को लेकर हाई कोर्ट में मस्जिद कमेटी ने अर्जेंट याचिका दाखिल की थी. शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई. इसके बाद छुट्टी के दिन होने के बावजूद हाई कोर्ट में बेंच बैठी और सुनवाई की गई. याचिका में मैरिज हॉल और अस्पताल के खिलाफ पारित ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है. हालांकि, याचिकाकर्ता की मांग पर कोई राहत नहीं मिली है.

याचिका में क्‍या कहा गया?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मस्जिद शरीफ गोसुलबारा रावा बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की याचिका में कहा कि मैरिज हॉल को ध्वस्त कर दिया गया है. अपील में कहा गया कि ध्वस्तीकरण के लिए 2 अक्तूबर और गांधी जयंती और दशहरे का दिन चुना गया. कार्रवाई के दौरान भीड़ की वजह से कोई बड़ा हादसा या बवाल भी हो सकता था.

ये लगे हैं संगीन आरोप

मैरिज हॉल तालाब की जमीन पर बनने का आरोप है. 2 अक्टूबर को अवैध मैरिज हॉल को 4 बुलडोजरों की मदद से जमींदोज कर दिया गया. आरोप है कि मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना है. प्रशासन ने मस्जिद को भी अवैध निर्माण के लिए नोटिस दिया था. इसके लिए मस्जिद कमेटी को चार दिन की मोहलत दी गई थी. हालांकि, मोहलत खत्म होने से पहले ही मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद हथौड़ा चलाकर मस्जिद की दीवारें गिराना शुरू कर दिया.

