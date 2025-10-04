Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2947308
Zee UP-UttarakhandSambhal

संभल मस्जिद कमेटी को झटका, ध्वस्तीकरण का आदेश जारी रहेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Sambhal Masjid News: मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है. इतना ही नहीं कोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 04, 2025, 11:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sambhal Masjid News
Sambhal Masjid News

Sambhal Masjid News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है. मस्जिद कमेटी की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. संभल की गौसुलवरा मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की थी. आपको बता दें, तालाब की जमीन पर मस्जिद बनाए जाने का आरोप था.

नहीं मिली कोर्ट से राहत
जानकारी के मुताबिक, संभल में तालाब की जमीन पर बने मैरिज हॉल और मस्जिद के ध्‍वस्‍तीकरण मामले को लेकर हाई कोर्ट में मस्जिद कमेटी ने अर्जेंट याचिका दाखिल की थी. शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई. इसके बाद छुट्टी के दिन होने के बावजूद हाई कोर्ट में बेंच बैठी और सुनवाई की गई. याचिका में मैरिज हॉल और अस्पताल के खिलाफ पारित ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है. हालांकि, याचिकाकर्ता की मांग पर कोई राहत नहीं मिली है.

याचिका में क्‍या कहा गया? 
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मस्जिद शरीफ गोसुलबारा रावा बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की याचिका में कहा कि मैरिज हॉल को ध्वस्त कर दिया गया है. अपील में कहा गया कि ध्वस्तीकरण के लिए 2 अक्तूबर और गांधी जयंती और दशहरे का दिन चुना गया. कार्रवाई के दौरान भीड़ की वजह से कोई बड़ा हादसा या बवाल भी हो सकता था. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये लगे हैं संगीन आरोप
मैरिज हॉल तालाब की जमीन पर बनने का आरोप है. 2 अक्टूबर को अवैध मैरिज हॉल को 4 बुलडोजरों की मदद से जमींदोज कर दिया गया. आरोप है कि मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना है. प्रशासन ने मस्जिद को भी अवैध निर्माण के लिए नोटिस दिया था. इसके लिए मस्जिद कमेटी को चार दिन की मोहलत दी गई थी. हालांकि, मोहलत खत्म होने से पहले ही मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद हथौड़ा चलाकर मस्जिद की दीवारें गिराना शुरू कर दिया. 

यह भी पढ़ें: 'तुम मर जाओ...' वैवाहिक कलह के बाद गुस्से में कहे गए तो नहीं माना जाएगा उकसावा, इलाहाबाद HC ने कर दी ये कड़ी टिप्पणी

TAGS

sambhal mosqueSambhal newsAllahabad High Court

Trending news

UP News:
यूपी के हर जिले में 100 महिलाओं को मिलेगा ड्राइविंग प्रशिक्षण की ट्रेंनिग
sambhal mosque
मस्जिद कमेटी को झटका, ध्वस्तीकरण का आदेश जारी रहेगा, इलाहाबाद HC ने खारिज की याचिका
Allahabad High Court
'तुम मर जाओ...' गुस्से में कहा तो नहीं माना जाएगा उकसावा,HC ने कर दी ये कड़ी टिप्पणी
UP Encounter
यूपी में पुलिस के धड़ाधड़ एनकाउंटर, मुजफ्फनगर में 1 लाख का कुख्यात ढेर
Lucknow Crime
महिला की बेरहमी से हत्या, लूटे गए लाखों के सामान, लापता बेटे की भूमिका पर संदेह
Bareilly violence news
बरेली जाने के लिए निकले सपा के तीन सांसद,गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया,वर्क हाउस अरेस्ट
Mathura accident news
मथुरा में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने मारी बाइक को टक्कर, दो युवकों की मौके पर मौत
Agra News
आगरा में लापता 7 की तलाश में पैरामिलिट्री फोर्स, अब तक 5 की मौत, सर्च ऑपरेशन जारी
Varanasi police
वाराणसी के मेंटल हॉस्पिटल से उन्नाव जेल का कैदी भागा, पुलिस खोज में जुटी
weather in uttarakhand
हरिद्वार समेत 7 जिलों में धमाधम बरसेंगे मेघ,गिरेगा पारा, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी!
;