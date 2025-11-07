Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2991969
Zee UP-UttarakhandSambhal

Sambhal News: मिट्टी की ढांग गिरने से दबीं सात महिलाएं, एक की गई जान, खनन माफिया की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल में बड़ा हादसा हो गया है. यहां नरौदा में मिट्टी खोद रही सात महिलाएं मिट्टी की ढांग गिरने से मिट्टी के ढेर में दब गई. जिन्हें गांव वालों ने जैसे-तैसे बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया. जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 08:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sambhal News
Sambhal News

Sambhal News/सुनील सिंह: संभल जिले में सात महिलाएं उस वक्त हादसे का शिकार हो गई, जब वह खनन माफियाओं द्वारा खोदे गए गहरे गड्ढे से घर की लिपाई के लिए मिट्टी लेने गई थी. इस दौरान मिट्टी खोद रही सभी महिलाएं मिट्टी की ढांग में दब गईं. चीख पुकार सुनने के बाद जैसे-तैसे गांव वालों ने उनका रेस्क्यू किया. फिर सभी घायल महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया. जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई.

हादसे से प्रशासन में हड़कंप
यह हादसा बहजोई कोतवाली इलाके के नरोदा गांव का है. जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है. गांव वालों ने इस हादसे की सूचना जिला प्रशासन को दी. जिसके बाद आनन-फानन में एसडीएम और सीओ ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली. इससे पहले भी जनपद में अवैध खनन ने हादसों को न्योता दिए हैं, लेकिन प्रशासन अवैध खनन रोकने में नाकाम साबित हुए हैं.

कैसे हुआ ये बड़ा हादसा?
प्रभारी इंस्पेक्टर ने संतकुमार ने बताया कि चंद्रवती व भूदेई को सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया. हालांकि, रास्ते में भूदेई ने दम तोड़ दिया. परिजन विमला, नीरज और भूरी को इलाज के लिए परिजन निजी अस्पताल में ले गए. वहीं संतोष और सोमवती घर चली गईं. जानकारी लेने पर सामने आया कि ये महिलाएं घर में लिपाई के लिए मिट्टी खोद रही थीं. तभी ढांग गिर गई और हादसा हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Prayagraj News: जेल की सलाखों के पीछे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रपौत्र, जानें क्यों हुई गिरफ्तारी

TAGS

7 women buried under a wall collapseSambhal newsSambhal Police

Trending news

7 women buried under a wall collapse
मिट्टी की ढांग गिरने से दबीं सात महिलाएं, खनन माफिया की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा
Moradabad news
Moradabad news:यूट्यूबर पति संग ईरानी बहू पहुंची थाने, कहा-ससुराल वाले कर रहे टॉर्चर
prayagraj news
जेल की सलाखों के पीछे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रपौत्र, क्या लगे आरोप?
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में शीतलहर ने बढ़ाई ठंड, IMD ने बताया अगले 4 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?
Farrukhabad news
Farrukhabad:पॉश कॉलोनी में तड़तड़ाई गोलियां, टहलने निकले पति-पत्नी पर खुलेआम फायरिंग
jaunpur news
विश्व कप विजेता टीम की राधा यादव का फुटपाथ से वर्ल्डकप तक का सफर, पिता बेचते थे दूध
hathras news
हाथरस में रोडवेज बस, टैंकर में आमने-सामने की टक्कर, बच्चे समेत तीन लोगों की मौत, कई
UP News
मिट्टी से सोना गढ़ रहे कारीगर, यूपी के माटीकला मेलों में 27% ज्यादा बिक्री
UP News
दुनिया में चमका यूपी का नाम.. 20 देशों के मेहमानों ने देखा ‘लोकल फॉर ग्लोबल’ का असर
Mathura News
WhatsApp मैसेज से खुलेगा मौत का राज! लापता व्यापारी का मामला बना रहस्य