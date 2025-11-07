Sambhal News: मिट्टी की ढांग गिरने से दबीं सात महिलाएं, एक की गई जान, खनन माफिया की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा

Sambhal News/सुनील सिंह: संभल जिले में सात महिलाएं उस वक्त हादसे का शिकार हो गई, जब वह खनन माफियाओं द्वारा खोदे गए गहरे गड्ढे से घर की लिपाई के लिए मिट्टी लेने गई थी. इस दौरान मिट्टी खोद रही सभी महिलाएं मिट्टी की ढांग में दब गईं. चीख पुकार सुनने के बाद जैसे-तैसे गांव वालों ने उनका रेस्क्यू किया. फिर सभी घायल महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया. जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई.

हादसे से प्रशासन में हड़कंप

यह हादसा बहजोई कोतवाली इलाके के नरोदा गांव का है. जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है. गांव वालों ने इस हादसे की सूचना जिला प्रशासन को दी. जिसके बाद आनन-फानन में एसडीएम और सीओ ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली. इससे पहले भी जनपद में अवैध खनन ने हादसों को न्योता दिए हैं, लेकिन प्रशासन अवैध खनन रोकने में नाकाम साबित हुए हैं.

कैसे हुआ ये बड़ा हादसा?

प्रभारी इंस्पेक्टर ने संतकुमार ने बताया कि चंद्रवती व भूदेई को सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया. हालांकि, रास्ते में भूदेई ने दम तोड़ दिया. परिजन विमला, नीरज और भूरी को इलाज के लिए परिजन निजी अस्पताल में ले गए. वहीं संतोष और सोमवती घर चली गईं. जानकारी लेने पर सामने आया कि ये महिलाएं घर में लिपाई के लिए मिट्टी खोद रही थीं. तभी ढांग गिर गई और हादसा हो गया.

