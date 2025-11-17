Advertisement
Sambhal

Sambhal News: शाही मस्जिद में ASI के अफसरों से बदसलूकी, एक आरोपी गिरफ्तार; AAP नेता के खिलाफ केस दर्ज

Sambhal Jama Masjid News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एएसआई के अधिकारियों से बदसलूकी हुई है. यहां विवादित जामा मस्जिद में एंट्री न करने देने के आरोप में विवादित जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Nov 17, 2025
Sambhal News
Sambhal News

Sambhal Jama Masjid News/सुनील सिंह: संभल में विवादित जामा मस्जिद मामले में बड़ी खबर सामने आई है. यहां एएसआई टीम को मुख्य गुंबद में प्रवेश से रोका गया. जिससे दो सदस्यों के खिलाफ धारा 132, 352 और 351(2) के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 

निरीक्षण के लिए पहुंची एएसआई टीम
बताया जा रहा है कि विवादित जामा मस्जिद के निरीक्षण के लिए ASI की टीम पहुंची थी, लेकिन उन्हें मुख्य गुंबद में प्रवेश नहीं करने दिया गया. इसके साथ ही एएसआई के अधिकारियों से गाली गलौज भी किया गया. जिससे विवाद बढ़ गया. इस आरोप में विवादित जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है.

विवादित ढांचे के सरंक्षण कार्य में बाधा
ASI ने विवादित जामा मस्जिद के निरीक्षण के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की है. आपको बता दे, जिले की विवादित जामा मस्जिद केंद्रीय संरक्षित स्मारक है. हाईकोर्ट ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, मेरठ मंडल को विवादित जामा मस्जिद के रख रखाव, रंगाई पुताई, मरम्मत आदि के आदेश दिए है, लेकिन पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का आरोप है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद विवादित जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के लोग जामा मस्जिद के विवादित ढांचे के सरंक्षण के कार्य में लगातार बाधा डालते आ रहे है.

एक आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश
8 अक्टूबर को ASI की टीम के अधिकारी विवादित जामा मस्जिद के मुख्य गुम्बद के निरीक्षण के लिए पहुंचे तो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के लोगों ने उन्हें मुख्य गुम्बद में प्रवेश नहीं करने दिया. टीम के साथ बदसलूकी कर अभद्रता की गई. इस घटना के बाद ASI ने संभल सदर कोतवाली में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के दो लोगों हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ नामजद FIR कराई है. जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक आरोपी हाफिज को गिरफ्तार कर लिया है. 

जबकि, दूसरे आरोपी मोहम्मद काशिफ की तलाश कर रही है. काशिफ आम आदमी पार्टी (AAP) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं. 

