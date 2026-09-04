/शाही जामा मस्जिद के बाद अब बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद पर क्यों उठा सवाल? जानिए पूरे विवाद की कहानी

राज्य चुनें
Sambhal Mosque Dispute: उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब एक और मस्जिद को लेकर मामला सामने आया है. शहर के चौधरी सराय चौराहे पर स्थित बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की संरक्षित जमीन पर कब्जा कर निर्माण करने का आरोप लगाया गया है. इस मामले में श्रीकल्कि सेना के राष्ट्रीय संयोजक और अधिवक्ता सुभाष चंद्र त्यागी ने जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल को शिकायती पत्र दिया है.
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जिस जमीन को ASI की संरक्षित संपत्ति बताया जा रहा है, उस पर करीब 10 से 15 साल पहले मस्जिद का निर्माण कराया गया. शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए SDM विकास चंद्र को जांच के निर्देश दिए हैं. अब प्रशासन जमीन के रिकॉर्ड और निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की जांच करेगा.
आखिर विवाद किस जमीन को लेकर है?
शिकायतकर्ता के मुताबिक, ASI के संरक्षण में आने वाली संपत्तियों में हरिहर मंदिर/जामा मस्जिद के नाम से दर्ज जमीन भी शामिल है. शिकायत में बड़ा दरवाजा क्षेत्र की गाटा संख्या 170/1 और 170/3 का जिक्र किया गया है. बताया गया है कि गाटा संख्या 170/1 में करीब 1210 वर्ग मीटर और गाटा संख्या 170/3 में करीब 610 वर्ग मीटर जमीन है.
आरोप है कि ये दोनों संपत्तियां लंबे समय से ASI के संरक्षण में हैं. शिकायतकर्ता का दावा है कि वर्ष 1920 से इन संपत्तियों को संरक्षित माना जाता है. इसके बावजूद करीब 10 से 15 साल पहले इन जमीनों पर कब्जा कर चौधरी सराय चौराहे पर बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद का निर्माण कर दिया गया.
हालांकि, यह अभी केवल शिकायत में लगाए गए आरोप हैं. प्रशासन की जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ होगा कि मस्जिद जिस जमीन पर बनी है, उसका वास्तविक स्वामित्व और रिकॉर्ड क्या है.
शिकायत में मस्जिद के निर्माण को लेकर क्या आरोप लगाए गए?
सुभाष चंद्र त्यागी की शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि मस्जिद का निर्माण सामान्य तरीके से नहीं बल्कि किलेनुमा स्वरूप में किया गया. शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि भविष्य में इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति संभालने में प्रशासन के सामने चुनौती आ सकती है.
शिकायत में वर्ष 2019 में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC के विरोध के दौरान हुई हिंसा का भी जिक्र किया गया है. आरोप लगाया गया है कि उस समय इसी मस्जिद से हथियारबंद भीड़ निकली थी और चौधरी सराय पुलिस चौकी के सामने रोडवेज बस में आग लगाने के साथ पुलिस बल पर हमला किया गया था. इन आरोपों की भी प्रशासनिक जांच में पुष्टि होना बाकी है. इसलिए इन्हें फिलहाल शिकायतकर्ता के दावे के तौर पर ही देखा जा रहा है.
DM ने SDM को क्यों सौंपी जांच?
शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने SDM विकास चंद्र को मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं. SDM का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और इसकी जांच शुरू की जाएगी. फिलहाल जमीन और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड निकलवाए जा रहे हैं. जांच में सबसे पहले यह देखा जाएगा कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है, वह राजस्व रिकॉर्ड में किसके नाम दर्ज है. इसके साथ यह भी जांच होगी कि क्या जमीन ASI के संरक्षण में है और यदि है तो उस पर किसी प्रकार का निर्माण करने की अनुमति ली गई थी या नहीं.
मस्जिद के निर्माण का समय, पुराने रिकॉर्ड, जमीन का इस्तेमाल और निर्माण से जुड़े दस्तावेज भी जांच का हिस्सा हो सकते हैं. यानी फिलहाल प्रशासन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है और रिकॉर्ड के आधार पर स्थिति स्पष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई है.
शाही जामा मस्जिद का मामला क्यों महत्वपूर्ण है?
संभल में मस्जिदों से जुड़ा विवाद नया नहीं है. शहर की शाही जामा मस्जिद को लेकर पहले से विवाद चल रहा है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार शाही जामा मस्जिद को मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर हिंदू बेग ने बनवाया था और इसके निर्माण की तारीख 6 दिसंबर 1526 तक बताई जाती है. यह मस्जिद संभल के मुहल्ला कोट में एक ऊंचे टीले पर स्थित है.
शाही जामा मस्जिद के नाम पर कई संपत्तियों का भी उल्लेख किया जा रहा है. यही वजह है कि अब ASI संरक्षित जमीन और उससे जुड़ी संपत्तियों का रिकॉर्ड प्रशासनिक जांच में महत्वपूर्ण हो गया है.
24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद बढ़ी सख्ती
24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज की है. प्रशासन की ओर से सरकारी जमीन पर लंबे समय से कब्जा कर बनाए गए धार्मिक और अन्य निर्माणों को चिह्नित करने की प्रक्रिया भी चल रही है. इसी कार्रवाई के दौरान मस्जिद, मजार और मदरसों से जुड़े कुछ मामलों की भी जांच और कार्रवाई की जा रही है. प्रशासन अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं सरकारी या संरक्षित जमीन पर बिना अनुमति निर्माण तो नहीं किया गया है.
बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद से जुड़ी शिकायत भी इसी व्यापक कार्रवाई के बीच सामने आई है. हालांकि, किसी भी निर्माण को अवैध घोषित करने से पहले उसके जमीन रिकॉर्ड और अन्य कानूनी दस्तावेजों की जांच जरूरी होगी.
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल बाबा बहाउद्दीन शाह मस्जिद को लेकर प्रशासन ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है. SDM को जांच की जिम्मेदारी दी गई है और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड जुटाए जा रहे हैं. जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मस्जिद किस जमीन पर बनी है, जमीन का मालिकाना हक किसके पास है और निर्माण के समय किसी तरह के नियमों का उल्लंघन हुआ था या नहीं.