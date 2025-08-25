महिला से अवैध संबंधों का बना रहा था दबाव! अमरोहा में सनसनीखेज मर्डर केस का हैरान करने वाला खुलासा
Amroha News: अमरोहा जिले में युवक की हत्या मामले में चौंकाने वाला सच सामने आया. युवक की हत्या अवैध संबंधों को लेकर दबाव के चलते की गई थी. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 25, 2025, 01:17 PM IST
Amroha Crime News (विनीत अग्रवाल): यूपी के अमरोहा जिले में हुई युवक की हत्या मामले में पुलिस की जांच पड़ताल पूरी हुई तो चौंकाने वाला सच सामने आया. युवक का मर्डर अवैध संबंधों के दबाव के चलते किया गया था.पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. यह मामला न सिर्फ इलाके में दहशत फैलाने वाला है बल्कि अवैध संबंधों की जटिलता और उसके खतरनाक अंजाम को भी उजागर करता है.

देहात इलाके के रामघाट गांव का मामला
मामला अमरोहा देहात क्षेत्र के रामघाट गांव का है. यहां बीते रविवार को गांव के रहने वाले हरपाल की गन्ने के खेत में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. उस समय तक यह मामला रहस्य बना हुआ था कि आखिर उसकी हत्या किसने और क्यों की. परन्तु देहात थाना पुलिस की पड़ताल ने परत-दर-परत सच्चाई उजागर कर दी. 

जांच में चौंकाने वाला खुलासा
पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक हरपाल गांव की ही एक महिला पर अवैध संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था. लगातार दबाव और प्रताड़ना से परेशान महिला ने आखिरकार उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया. योजना के तहत उसने हरपाल को गन्ने के खेत में बुलाया और वहां धारदार हथियार से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था. 

आरोपी महिला गिरफ्तार
पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया. इस पूरे मामले में सीओ नौगांवा सादात अवध मान भदौरिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि, “मृतक द्वारा अवैध संबंध बनाने का दबाव डाला जा रहा था. इसी वजह से आरोपी महिला ने गन्ने के खेत में बुलाकर हत्या की. फिलहाल आरोपी महिला को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है." इस सनसनीखेज खुलासे के बाद गांव और आसपास के इलाके में चर्चाओं का दौर तेज है. लोग कह रहे हैं कि व्यक्तिगत विवाद और अवैध संबंध जैसी स्थितियां किस तरह बड़ी वारदात का कारण बन सकती हैं.

