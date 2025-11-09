'अगर पाकिस्तान नहीं बना होता तो हम भी होते प्रधानमंत्री...' सपा MLA के बयान से मचा सियासी तूफान

Sambhal News: सपा नेता इकबाल महमूद के एक बयान ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है. उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान न बनता तो हिंदुस्तान में मुस्लिमों की आबादी बराबर होती और हम भी इस देश में प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते.
Trending Photos
Sambhal News/सुनील सिंह: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और संभल से विधायक इकबाल महमूद ने एक विवादित बयान देकर सियासी हलचल मचा दी है. उन्होंने कहा कि जब देश आजाद हुआ था, तब मोहम्मद जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की. जिसे जिन्ना से प्यार था, वो पाकिस्तान चला गया. अगर पाकिस्तान नहीं बना होता तो आज हमारी ये हालत नहीं होती. हम भी इस देश में प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते.
इकबाल महमूद ने आगे कहा कि पाकिस्तान नहीं बनता तो हिंदुस्तान में हमारी कौम की संख्या बराबर होती. आज हिंदुस्तान में सिर्फ 30-32 करोड़ मुस्लिम हैं, इसलिए हम प्रधानमंत्री बनने की सोच भी नहीं सकते. हम आज भी उस दिन को कोसते हैं, जिस दिन पाकिस्तान बना.
सपा विधायक ने न्यूयॉर्क के मुस्लिम मूल के नेता जोहरान ममदानी के मेयर बनने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि न्यूयॉर्क में मुस्लिमों की आबादी सिर्फ 1 प्रतिशत है, फिर भी वहां एक मुस्लिम मेयर बन गया. डोनाल्ड ट्रंप जैसे विरोधी माहौल में भी जोहरान ममदानी ने यह उपलब्धि हासिल की. मुस्लिमों के लिए इससे बड़ा गर्व और क्या हो सकता है. संभल से सपा MLA इकबाल महमूद का यह बयान अब राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है.
और पढे़ं: अबकी बार मोदी-योगी सब चले जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा...सांसद रवि किशन को फिर जान से मारने की धमकी!
राहुल गांधी की बुद्धि पर तरस आता है... बृजभूषण शरण सिंह का तगड़ा पलटवार, बोले-बिहार में बनेगी एकतरफा भाजपा गठबंधन की सरकार!