बिजनौर के कॉलेज में दिनदहाड़े छात्र से मारपीट और अपहरण का मामला, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

बिजनौर/राजवीर चौधरी: बिजनौर के किरतपुर में दिन दहाड़े कालेज से BCA के छात्र से मारपीट का मामला सामने आया है. दबंग छात्र को स्कूल से ही पकड़कर ले जाते नजर आए. पूरी वारदात सीसी टीवी कैमरे में कैद हुई है. आरोप है कि विरोध करने पर छात्र के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई. पीड़ित छात्र के मुताबिक अपहरणकर्ताओ की कार में हथियार थे. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी फरार हुए हैं और उनकी तलाश जारी है. मामला किरतपुर के रामा डिग्री कॉलेज का है.

क्लास रूम से छात्र का किडनैप

मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना के DAV डिग्री कालेज मे छात्र उत्पीड़न का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बिजनौर जिले के किरतपुर मे रामा डिग्री कालेज में छात्र के अपहरण करने और मारपीट के मामले ने बिजनौर मे हड़कंप मचा दिया. मुकुल सैनी स्वाहेड़ी गांव का रहने वाला छात्र BCA का छात्र है. मुकल सैनी कालेज मे पेपर देने गया था और कई लड़के उसकी क्लास मे आये और छात्र को उठाकर चल दिए और छात्र को कार मे जबरन बैठा लिया.

पीड़ित छात्र ने लगाए गंभीर आरोप

पीड़ित छात्र ने रामा डिग्री कालेज और किरतपुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते कहा है कि कालेज ने मेरी मदद नहीं की बल्कि आरोपियों को भगा दिया. इतना ही नहीं पुलिस मे ज़ब शिकायत की तो किरतपुर पुलिस ने मामले मे पहले कोई कार्रवाई नहीं की थी. किरतपुर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस पकड़ से बहुत दूर हैं. कॉलेज प्रशासन और पुलिस के एक्शन न लेने को लेकर पीड़ित परिवार ने सवाल खड़े किए हैं.

क्या बोले नजीबाबाद सीओ?

वहीं, मामले को लेकर नजीबाबाद सीओ नितेश प्रताप सिंह ने बताया कि एक छात्र को कुछ युवकों के द्वारा मारपीट करने, धमकाने और उसे स्कूल से बाहर ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है. जांच में पता चला कि छात्र उसी कॉलेज का छात्र है. आरोपी पक्ष से संदेश बीए प्रथम वर्ष का छात्र है. दोनों की कुछ मामले को लेकर तनातनी हुई थी, जिसके चलते यह घटना हुई है. वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं.