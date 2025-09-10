मेरठ बदायूं रोड पर बड़ा सड़क हादसा, खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार बाइक, 3 युवकों की दर्दनाक मौत
मेरठ बदायूं रोड पर बड़ा सड़क हादसा, खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार बाइक, 3 युवकों की दर्दनाक मौत

Sambhal Accident News: संभल के गुन्नौर में दर्दनाक हादसा हो गया है. यहां मेरठ-बदायूं रोड पर खड़े ट्रक से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई. इस हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 09:52 AM IST
Sambhal News
Sambhal News

Sambhal Accident News/सुनील सिंह: संभल के गुन्नौर में मेरठ-बदायूं रोड पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है. यहां खड़े ट्रक से तेज रफ्तार बाइक की जोरदार टक्कर हो गई. जिससे तीन युवकों की मौत हो गई. दो मृतक बदायूं जिले के हैं. यह हादसा गुन्नौर कोतवाली इलाके में हुआ है. 

क्या है ये पूरा मामला?
बताया जा रहा है कि तीनों युवक होटल में काम करते थे. युवक अपना काम खत्म कर रात को 1 बजे अपने कमरे पर आ रहे थे. इसके बाद तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर गुन्नौर नगर की ओर निकल गए. जैसे ही उनकी बाइक मेरठ-बदायूं हाइवे पर पीलीकोठी के सामने पहुंची. तभी अंधेरे में सड़क किनारे खड़े ट्रक से भीषण टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों युवक बुरी तरह घायल हो गए और वे सड़क पर तड़पने लगे.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
जैसे ही यह घटना घटी तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई. सूचना के बाद मौके आनन-फानन में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. फिर घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जैसे ही खबर मृतकों के घरों में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

Road accident in sambhalSambhal Policecm yogi sambhal news

