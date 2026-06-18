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सुनील सिंह/संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. जुनावई थाना क्षेत्र के काशीपुर गांव में खेत में मक्का निकालने का काम चल रहा था, तभी 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसे बचाने दौड़ा दूसरा युवक गंभीर रूप से झुलस गया. घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है और ग्रामीण बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं.
मक्का मशीन हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से हादसा
जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय अमन कुमार अपने खेत में ट्रैक्टर और मक्का निकालने वाली मशीन के जरिए कृषि कार्य कर रहा था. इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रही 11 केवी हाईटेंशन विद्युत लाइन मशीन से संपर्क में आ गई. देखते ही देखते मशीन में करंट दौड़ गया और अमन उसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया.
बचाव को आया मोनू भी करंट की चपेट में आया
अमन को बचाने के लिए आगे बढ़े मोनू पुत्र सतपाल को भी तेज करंट का झटका लगा, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा इतना भयावह था कि आसपास खेतों में काम कर रहे लोग घबरा गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
ग्रामीणों ने बंद कराई बिजली
घटना के बाद ग्रामीणों ने तत्काल बिजली आपूर्ति बंद कराई और दोनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. चिकित्सकों ने अमन कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि मोनू का प्राथमिक उपचार जारी है. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
जर्जर तारों को लेकर पहले भी हुई थीं शिकायतें
ग्रामीणों का आरोप है कि खेतों के ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन लंबे समय से नीचे झूल रही थी और तारों की हालत भी खराब थी. कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद मरम्मत या लाइन को सुरक्षित ऊंचाई पर करने की दिशा में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते विभाग ने संज्ञान लिया होता तो यह हादसा टाला जा सकता था.
परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
मृतक अमन कुमार अपने तीन भाइयों और दो बहनों में सबसे छोटा था. उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. गांव में शोक का माहौल है, जबकि परिजन प्रशासन से निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.