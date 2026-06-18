Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Sambhal
  • /खेत में लटक रहे बिजली के तारों की चपेट में आने से दो लोग झुलसे, बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप

खेत में लटक रहे बिजली के तारों की चपेट में आने से दो लोग झुलसे, बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप

Sambhal News: संभल में मक्का के खेत में जर्जर हालत में लटक रहे बिजली के तारों की चपेट में आने से दो लोग झुलस गए, जिससे एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. इस दर्दनाक हादसे की वजह बिजली विभाग की लापरवाही बताई जा रही है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 18, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:44 PM IST
खेत में लटक रहे बिजली के तारों की चपेट में आने से दो लोग झुलसे, बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप
Image Credit: Gemini AI

About the Author

Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गाजियाबाद समेत कई जिलों में फिर लौटी हीट वेव, धूलभरी आंधी और बूंदाबांदी का भी अलर्ट
Ghaziabad weather news4 min ago
2
Ayodha Ram Mandir9 min ago
3
Latest Sambhal News30 min ago
4
Lucknow news1 hr ago
5
Unnao News3 hrs ago