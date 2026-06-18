सुनील सिंह/संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. जुनावई थाना क्षेत्र के काशीपुर गांव में खेत में मक्का निकालने का काम चल रहा था, तभी 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसे बचाने दौड़ा दूसरा युवक गंभीर रूप से झुलस गया. घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है और ग्रामीण बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं.