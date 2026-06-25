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Sambhal News/ सुनील सिंह: संभल के बहजोई थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया है. यहां एस. आर. राइस मिल में जहरीली गैस से दो मजदूरों की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि मजदूर मक्का से मॉइस्चराइजर हटाने के लिए टैंक में उतरा था, तभी वह जहरीली गैस की चपेट में आ गया. जिससे मजदूर मरणासन्न हो गया. उसकी हालत को देखकर दूसरा मजदूर बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी भी मौत हो गई.
दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने दोनों मजदूरों के शवों को बाहर निकाला गया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. यह हादसा चंदौसी तहसील के बहजोई थाना क्षेत्र स्थित एसआर राइस मिल में बुधवार/गुरुवार की देर रात करीब 2:30 बजे हुआ. हादसे के बाद सुबह प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचे और जांच की.
हादसे की जांच में जुटी पुलिस
दो मजदूरों की मौत की सूचना मिलते ही एसपी कृष्ण विश्नोई राइस मिल पहुंचे और पूरी फैक्ट्री का निरीक्षण किया. उन्होंने उस मक्का मॉइश्चर हटाने वाली मशीन का भी जायजा लिया, जहां यह हादसा हुआ। एएसपी (दक्षिणी) मनोज कुमार रावत, तहसीलदार चंदौसी रविंद्र विक्रम सिंह और नायब तहसीलदार सत्येंद्र चाहर भी मौके पर मौजूद रहे.
हादसे को लेकर क्या बोले एसपी?
संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि मक्का से नमी हटाने वाली मशीन में एक व्यक्ति नीचे उतरा था, जो जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गया. उसे बचाने के लिए दूसरा व्यक्ति उतरा, जिसकी भी मौके पर ही मौत हो गई. उन्होंने यह भी बताया कि दोनों मजदूरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है. फैक्ट्री मालिक मजदूरों के परिवारों से बातचीत कर रहे हैं. इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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