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संभल के एसआर राइस मिल में बड़ा हादसा, जहरीली गैस से दो मजदूरों की मौत; मचा हड़कंप

Sambhal News: संभल के बहजोई थाना क्षेत्र स्थित एस. आर. राइस मिल में जहरीली गैस से दो मजदूरों की मौत हो गई है. मक्का से मॉइस्चराइजर हटाने के टैंक में उतरने के दौरान जहरीली गैस से मरणासन्न मजदूर को बचाने की कोशिश में दूसरे मजदूर की भी मौत हो गई.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 25, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:55 AM IST
संभल के एसआर राइस मिल में बड़ा हादसा, जहरीली गैस से दो मजदूरों की मौत; मचा हड़कंप
Image Credit: Sambhal NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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