हादसे को लेकर क्या बोले एसपी?

संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि मक्का से नमी हटाने वाली मशीन में एक व्यक्ति नीचे उतरा था, जो जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गया. उसे बचाने के लिए दूसरा व्यक्ति उतरा, जिसकी भी मौके पर ही मौत हो गई. उन्होंने यह भी बताया कि दोनों मजदूरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है. फैक्ट्री मालिक मजदूरों के परिवारों से बातचीत कर रहे हैं. इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.