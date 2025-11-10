संभल फाइल्स के निर्माता अमित जॉनी ने SP सांसद वर्क को बताया सपोला कहा, वंदे मातरम् का दादा ने भी किया था विरोध

सुनील सिंह/संभल: संभल दंगों पर ''संभल फाइल्स ''फिल्म बना रहे फिल्म निर्माता अमित जॉनी ने सपा सांसद जिया उर रहमान वर्क के बंदे मातरम विरोधी बयान पर कड़ा एतराज जताया है. सोशल मीडिया पर अपने बयान का वीडियो जारी कर सपा सांसद बर्क पर निशाना साधा है. संसद के द्वारा वंदे मातरम गाने का विरोध करने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें संपोला करार दिया. उन्होंने कहा, शफीकुर्र रहमान वर्क भी वंदेमातरम का विरोध करते थे ,अब जिया उर रहमान वर्क भी अपने दादा की तर्ज पर विरोध कर रहे हैं.

जियाउर्रहमान को बताया सपोला

निर्माता अमित जानी ने कहा कि शफीकुर्रहमान बर्क ने भी वन्दे मातरम् का विरोध किया था और जियाउर्रहमान भी वही कर रहा है. हमें आश्चर्य नहीं क्योंकि शफीकुर्रहमान बर्क जैसे सांप के घर संपोला ही पैदा हो सकता है. लेकिन सपा को साफ करना चाहिए कि क्या सपा में सांसद-विधायक होने के लिए देश विरोधी बयान देना अनिवार्य है. सपा को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या आपके यहां सपा का सांसद बनने के लिए देशद्रोही , राष्ट्रविरोधी और वंदेमातरम विरोधी होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि शर्म तो संभल के उन हिंदुओं को आनी चाहिए जो सेकुलर बने रहने के चक्कर में ऐसे सांपो को दूध पिलाकर ताकत देते है.

पूर्व सासंद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क ने किया था वंदे मातरम् गायन के दौरान वॉकआउट

बता दें कि संभल के पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क ने वंदे मातरम् गायन के दौरान संसद से वॉकआउट कर दिया था. इसे लेकर खूब राजनीति हुई थी और उसे समय वह बहुजन समाज पार्टी के संभल से सांसद थे. वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर उनके पोते संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने इसका विरोध किया है.

कोई बाध्य नहीं कर सकता राष्ट्रगीत गाने के लिए-जियाउर्रहमान

उन्होंने कहा कि मेरे दादा ने इसकी हमेशा मुखालफत की और मैं भी इसे नहीं गाऊंगा. राष्ट्रीय गीत में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे मजहब के खिलाफ हैं. मेरी देशभक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है और देशभक्ति के लिए सबूत देने की जरुरत है. राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं और खड़े होकर दिल से गाते हैं. हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता राष्ट्रगीत गाने के लिए. हम देश के लिए वफादार है.

