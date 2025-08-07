संभल को मिलेगा अयोध्या-काशी जैसा वैभव.. बनेगा आध्यात्मिक तीर्थ की नई राजधानी, CM योगी ने दी 659 करोड़ की सौगात
संभल को मिलेगा अयोध्या-काशी जैसा वैभव.. बनेगा आध्यात्मिक तीर्थ की नई राजधानी, CM योगी ने दी 659 करोड़ की सौगात

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ संभल को 659 करोड़ रुपये की सौगात दी. इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब संभल भी अयोध्या और काशी के जैसा बनेगा. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 07, 2025, 02:41 PM IST
UP CM Yogi Adityanath
UP CM Yogi Adityanath

Sambhal News/सुनील सिंह:  यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को संभल दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को बड़ी सौगातें दीं. करीब 659 करोड़ रुपये की 222  परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान कल्कि और हरिहर की इस पावन धरती को मैं नमन करता हूं. स्कंद पुराण में वर्णित है कि भगवान विष्णु का दसवां अवतार  भगवान कल्कि  इसी संभल में अवतार लेंगे. 

सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर आगामी रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दीं और बहनों को खास तोहफा भी दिया. उन्होंने घोषणा की कि 8, 9 और 10 अगस्त को राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी. 

अयोध्या-काशी जैसा बनेगा संभल

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल क्षेत्र में 68 तीर्थ, 19 पावन कूप और एक परिक्रमा मार्ग है, जिनका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में मिलता है. इन तीर्थों को अतीत में विदेशी आक्रांताओं ने अपवित्र और नष्ट किया, लेकिन अब हमारी सरकार इन सभी पवित्र स्थलों का जीर्णोद्धार कराएगी. जैसे अयोध्या और काशी बदले हैं, वैसे ही अब संभल भी बदलेगा. 

कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला

सीएम ने कांग्रेस और सपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आजादी के बाद इन दलों ने वोटबैंक के लिए सांप्रदायिक हिंसा और हत्या को बढ़ावा दिया. वे कातिलों को बचाते थे. लेकिन हमारी सरकार एक जिले, एक उत्पाद (ODOP) के जरिए सबका विकास कर रही है. इस दौरान ये भी कहा कि पहले की सरकारों में दंगे और अराजकता आम बात थी, लेकिन आज प्रदेश में शांति और सुरक्षा का माहौल है. अब सिर्फ दंगाई असुरक्षित हैं, बाकी सभी नागरिक सुरक्षित हैं. 

कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की कोशिश

सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि पिछली सरकारों में कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी और  जन्माष्टमी के आयोजनों पर भी विरोध जताया गया था. प्रदेश में कांवड़ यात्रा नहीं रुकेगी, बल्कि इस महापर्व का भव्य आयोजन होगा. हर थाने में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाएगा. पुलिस लाइन, जिला कारागार समेत हर जगह आयोजन होंगे.

अपने घर पर गर्व से तिरंगा फहराएं..

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि 13, 14 और 15 अगस्त को हर भारतवासी अपने घर पर गर्व से तिरंगा फहराए. उन्होंने कहा  कि संभल के लोगों को दंगाइयों के खिलाफ लड़ने की नई ताकत दी गई है. जो लोग धार्मिक स्थलों के साथ पाप कर चुके हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. इस अवसर पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी सहित कई प्रमुख नेता मंच पर मौजूद रहे.

Sambhal news, CM Yogi Adityanath

