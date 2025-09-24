क्या संभल का बदलेगा नाम? शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने की बड़ी मांग

Sambhal News/सुनील सिंह: यूपी में लगातार शहरों के नाम बदलने की चर्चा के बीच अब संभल का नाम भी बदलने की मांग जोर पकड़ रही है. प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया है कि संभल का नाम बदलकर "कल्कि तीर्थ नगर" रखा जाए.

गुलाब देवी ने कहा कि धार्मिक नगरी संभल में भविष्य में भगवान श्री कल्कि अवतार होने की मान्यता है, ऐसे में इस शहर का मौजूदा नाम इसकी गरिमा के अनुरूप नहीं है. उन्होंने कहा कि संभल धार्मिक तीर्थ है, इसका नाम कल्कि तीर्थ नगर या किसी महान व्यक्तित्व के नाम पर रखा जाना चाहिए.

वहीं, नाम बदलने का विरोध करने वाले विपक्ष पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा. गुलाब देवी ने कहा कि विपक्ष शहरों के मुगलिया नामों को ही महत्व देता है. जिस तरह अंधे को लकड़ी का सहारा होता है, उसी तरह विपक्ष को भी सिर्फ मुगलों का ही सहारा है.

उन्होंने साफ कहा कि नाम बदलने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है और उन्होंने सीएम योगी से इस मांग पर गंभीरता से विचार करने का दोबारा अनुरोध किया है. अब देखना होगा कि योगी सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और क्या संभल का नाम सचमुच "कल्कि तीर्थ नगर" बन पाता है.

