संभल की गलियों से दुनिया तक.. लकड़ी पर स्टोन क्राफ्ट ने जीता इंटरनेशनल बाजार, 10 देशों में बढ़ी डिमांड

UP International Trade Show 2025: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में पीढ़ियों से चली आ रही लकड़ी पर स्टोन क्राफ्ट की कला अब अंतरराष्ट्रीय पहचान बना चुकी है. आम और शीशम की मजबूत लकड़ी पर प्राकृतिक पत्थरों और रंगों से सजावट कर तैयार की जाने वाली यह कला अब केवल भारत तक सीमित नहीं रही. ओमान, दुबई, यूरोप और अमेरिका सहित 10 देशों में इस कला की डिमांड तेजी से बढ़ रही है.

नक्काशी या भ्रम?

कारीगर लकड़ी को इतनी बारीकी से तराशते हैं कि देखने वाले को लगता है जैसे पत्थर पर नक्काशी की गई हो. यह भ्रम ही इस कला की सबसे बड़ी खासियत है. हर एक डिज़ाइन तैयार करने में लगभग 15 दिन का समय लगता है, जबकि छोटी कलाकृतियां 1 से 2 दिन में बनकर तैयार हो जाती हैं.

जीआई टैग से बढ़ा गौरव

संभल की इस कला को जीआई टैग (भौगोलिक संकेतक प्रमाणपत्र) भी मिल चुका है. इससे न केवल इसकी प्रामाणिकता साबित हुई है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य और प्रतिष्ठा भी कई गुना बढ़ गई है.

कलाकार विकास की प्रेरक कहानी

इस कला को जीवित रखने में युवा कलाकार विकास का अहम योगदान है. विकास बताते हैं कि उन्होंने दो साल पहले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में पहली बार भाग लिया था. उस समय उनके साथ केवल दो लोग काम करते थे और कारोबार सिर्फ दो देशों तक सीमित था. लेकिन आज यह कला 28 से अधिक लोगों की आजीविका का साधन बन चुकी है.

छोटे से स्टॉल से बड़े मंच तक

विकास याद करते हैं कि पहले उनका स्टॉल सिर्फ 9 मीटर का था और 20 ग्राहक उनसे जुड़े थे. लेकिन अब यह स्टॉल 36 मीटर का हो चुका है और 150 से अधिक ग्राहक उनकी कलाकृतियों से जुड़े हुए हैं. अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो ने न सिर्फ उनके हुनर को पहचान दी, बल्कि संभल की कला को विश्व स्तर पर स्थापित करने का बड़ा मंच भी दिया.

वैश्विक बाजार में मांग

आज जब पूरी दुनिया कैनवास और पेंटिंग में नई कलात्मकता तलाश रही है, तब संभल के कारीगर लकड़ी और स्टोन पर अपनी अनोखी रचनात्मकता से इतिहास लिख रहे हैं. विदेशी ग्राहकों की बढ़ती मांग ने यहां के कलाकारों को नई ऊर्जा और अवसर दिए हैं.

मेहनत, धैर्य और परंपरा का संगम

यह कला केवल खूबसूरती नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य और परंपरा का अद्भुत संगम है. हर कारीगर अपनी कला में वर्षों का अनुभव और धैर्य झोंकता है. यही कारण है कि अब यह कला भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के शौकीनों की नज़रों में आ गई है.

