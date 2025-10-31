Advertisement
यूपी के शुगर मिलों पर बड़ी रेड! संभल-मुजफ्फरनगर समेत इस शहर में ताबड़तोड़ छापेमारी, चीनी व्यापारियों में खलबली!

IT Raids in UP Sugar Mills: उत्तर प्रदेश के चीनी व्यापारियों पर आयकर विभाग का शिकंजा कस गया है. पिछले दिनों से आईटी डिपार्टमेंट ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है. आज भी संभल, बरेली और मुजफ्फरनगर में छापेमारी जारी है. जिससे चीनी व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है. पढ़िए पूरी डिटेल... 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 31, 2025, 11:22 AM IST
IT Raids in UP
IT Raids in UP

IT Raids in UP Sugar Mills/सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के शुगर मिलों पर बड़ी कार्रवाई हुई है. पिछले तीन दिनों से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में चीनी मिलों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है. तीसरे दिन भी संभल में डीसीएम ग्रुप की असमोली / रजपुरा चीनी मिल में छानबीन हो रही है. वहीं, मुजफ्फरनगर में देर रात नई मंडी में दो चीनी व्यापारियों के यहां रेड पड़ी.

जबकि, बरेली धामपुर बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड चीनी मिल में भी छानबीन हो रही है. आईटी डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई से चीनी व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है.

संभल में बड़ी छापेमारी
जानकारी के मुताबिक, संभल के डीसीएम ग्रुप की असमोली/रजपुरा शुगर मिल पर बुधवार की सुबह 7 बजे आईटी की टीम ने छापेमारी की थी, जो तीसरे दिन भी जारी है. आयकर विभाग के 50 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी बुधवार की सुबह 7 बजे से लगातार मिल के अकाउंट संबंधी दस्तावेजों को खंगाल रहे है. जिले में मीट कारोबारी पर रेड के बाद दो शुगर मिल पर पड़ी IT की दूसरी सबसे बड़ी रेड में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की जानकारी सामने आ रही है. 

ट्रक चालकों ने लगाए संगीन आरोप
उधर, डीसीएम ग्रुप की असमोली और रजपुरा शुगर मिल में आयकर विभाग की रेड के बीच मिल से चीनी कारोबारियों के लिए ट्रकों से चीनी लेकर जाने वाले ट्रक चालकों ने शुगर मिल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा खुलासा किया है. ट्रक चालकों का आरोप है कि मिल प्रबंधन ट्रक चालकों को चीनी लोडिंग कराने के एवज में सभी ट्रक चालकों से अवैध तरीके से 12 हजार 600 रुपये की वसूली करता है. जिसका कोई ब्यौरा नहीं दिया जाता है. दोनों शुगर मिल में रोजाना लगभग 100 से अधिक ट्रकों से यह रकम वसूली जाती है.

बंगले में मिली महत्वपूर्ण फाइलें
वहीं, बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र स्थित धामपुर बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड चीनी मिल में भी तीसरे दिन इनकम टैक्स की रेड जारी है. एमडी गौतम गोयल के बंगले की चाबी उपलब्ध न कराने पर आईटी टीम ने बंगले के ताले को तोड़ दिया. बंगले के अंदर कई महत्वपूर्ण फाइलें मिली हैं. तीसरे दिन भी फैक्ट्री के कर्मचारियों और अधिकारियों को बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई है. ये टीम कंप्यूटर फाइल और रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है.  

