Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2991325
Zee UP-UttarakhandSambhal

संभल में फर्जी सिपाही का खेल खत्म! पुलिस की वर्दी पहन लोगों को डराने वाला निकला ठग, खिलौना पिस्टल से बनाता था रौब

Sambhal News: संभल में एक फर्जी सिपाही का ड्रामा पुलिस ने बेनकाब कर दिया. आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को डरा-धमकाकर वसूली करता था. इतना ही नहीं, वह अपराधियों को छुड़ाने के लिए खुद को पुलिसकर्मी बताकर चौकी इंचार्ज को फोन तक करता था.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 06, 2025, 04:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

police arrested fake policeman
police arrested fake policeman

Sambhal News/सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां संभल सदर कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को डरा-धमकाकर पैसे वसूलता था. आरोपी के पास से खिलौनेनुमा पिस्टल (टॉय गन) भी बरामद की गई है, जिसे वह होल्स्टर में लगाकर असली पुलिसकर्मी की तरह इलाके में घूमता था.

कहां का रहने वाला है आरोपी?
जानकारी के मुताबिक, पकड़ा गया आरोपी विष्णु बाबू पुत्र चंद्रपाल है, जो थाना जुनावई क्षेत्र के कुशावली गांव का निवासी है. आरोपी ने कबूल किया कि उसने बहजोई से रेडीमेड पुलिस वर्दी खरीदी थी, ताकि खुद को सिपाही बताकर लोगों से रुपये वसूले जा सकें.

घटना मोहल्ला चौधरी सराय, संभल कोतवाली क्षेत्र की है, जहां आरोपी ने एक कबाड़ी व्यापारी गय्यूर पुत्र मकबूल को धमकाया. मगर व्यापारी ने उसकी आवाज पहचान ली और लोगों की मदद से उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी दे चुका है घटना को अंजाम
पुलिस जांच में सामने आया कि विष्णु बाबू का आपराधिक इतिहास भी रहा है. पहले वह बुलंदशहर के नरौरा थाना क्षेत्र में धारा 307 के मामले में जेल जा चुका है, और करीब दो साल पहले हरिद्वार में खुद को क्राइम ब्रांच का दरोगा बताकर धमकाने के आरोप में भी पकड़ा गया था.

इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. उससे पुलिस वर्दी और टॉय गन बरामद की गई है. मेडिकल जांच के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है. 
 

 

TAGS

Sambhal news

Trending news

Sambhal news
संभल में फर्जी सिपाही का खेल खत्म! पुलिस की वर्दी पहन लोगों को डराने वाला निकला ठगSa
Cricketer Suresh Raina
क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन पर चला ED का चाबुक, 11 करोड़ की संपत्ति अटैच
Pilibhit news
कॉलेज फेस्टिवल में फसाद! लाइव शो में लड़कियों के दो गुटों में संग्राम
Shahjahanpur News
रील्स देखकर बना ‘गैंगस्टर’,व्यापारी से मांगी 50 लाख की रंगदारी!
kaushambi news
कौशांबी में 8वीं की छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
Varanasi News
बनारस तैयार,स्टेशन सजा दुल्हन की तरह,पीएम मोदी का कल से दो दिवसीय दौरा
Abdullah Azam Khan
सुप्रीम कोर्ट से आजम खान के बेटे को बड़ा झटका! फर्जी दस्तावेज मामले में याचिका खारिज
Kumbh 2027
संत समाज ने दी CM धामी को ‘देवभूमि के धर्म-संरक्षक’ की उपाधि, जानें क्या बोले दिग्गज
Barabanki News
बाराबंकी में बड़ा हादसा टला! चलती ट्रेन में धुआं उठने से यात्रियों में मचा हड़कंप
Lucknow news
फेक डिग्री माफियाओं पर ईडी का शिकंजा! मोनाड यूनिवर्सिटी समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी