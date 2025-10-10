Advertisement
UP Encounter: यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी , मुठभेड़ों में एक के बाद एक बदमाश ढेर, कई गिरफ्तार

UP Encounter:  उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जोर पकड़ता नजर आ रहा है. इस बीच औरैया कानपुर फर्रुखाबाद सहित कई जिलों में पुलिस ने एनकाउंटर किए हैं. जानिए पूरी डिटेल

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 10, 2025, 10:29 AM IST
Gaurav/Praveen/Ali/Arun/Sunil/BhupeshAkash/operation langda: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. औरैया, कानपुर, कौशांबी, फर्रुखाबाद, संभल, ग्रेटर नोएडा और मुरादाबाद में पुलिस ने लगातार मुठभेड़ों के जरिए गैंगस्टरों, लुटेरों और हत्यारों को गिरफ्तार किया है. कई जगह मुठभेड़ों में अपराधियों के पैरों में गोलियां लगीं, जबकि औरैया में एक व्यापारी बड़ी ठगी से बाल-बाल बच गया.

औरैया में व्यापारी 27 लाख की ठगी से बचा
औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र में वैष्णवी टूल्स नामक दुकान के मालिक सत्यजीत से सात लोगों का गिरोह 1 किलो सोना बेचने का झांसा देने पहुंचा. तीन महिलाएं और चार पुरुषों ने कुछ असली दाने दिखाकर उसे भ्रमित करने की कोशिश की. सुनार को शक हुआ और उसने सत्यजीत के साथ ठगों के असली इरादे भांप लिए. इसी बीच पुलिस को सूचना दी गई. ठग दुकान से मोबाइल, एम्प्लीफायर और रुपए लेकर भागने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपी उड़ीसा के निवासी हैं और इस तरह की ठगी कई जिलों में कर चुके हैं.

कानपुर में केबल चोर गिरोह से मुठभेड़
कानपुर में पुलिस और अंतरराज्यीय केबल चोर गिरोह के बीच देर रात मुठभेड़ हुई. दो दिन पहले बीएसएनएल की लैंडलाइन केबल चोरी में पांच आरोपी जेल भेजे जा चुके थे. फरार बदमाशों ने फिर से वारदात की कोशिश की, तभी पुलिस ने घेराबंदी की. चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में लाला उर्फ शमशेर के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उसके पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद हुई.

कौशांबी में विवाहिता हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार
कौशांबी के सिराथू कस्बे में विवाहिता अंजली देवी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी बलबीर सिंह पटेल को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया. मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी. पुलिस ने उसके पास से चाकू, तमंचा, कारतूस और मृतका का मोबाइल बरामद किया. आरोपी मृतका का प्रेमी बताया जा रहा है.

फर्रुखाबाद में फायरिंग आरोपी घायल
फर्रुखाबाद के कमालगंज क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में आरोपी मानसिंह के पैर में गोली लगी. वह दो दिन पहले फायरिंग और पथराव की घटना में शामिल था. पुलिस ने तीन अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया है.

संभल में 25 हजार के इनामी से मुठभेड़
संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र के पंवासा-आटा रोड पर पुलिस की 25 हजार के इनामी बदमाश अर्जुन से मुठभेड़ हुई. अर्जुन के पैर में पुलिस की गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. अर्जुन लूट के कई मामलों में वांछित था.

ग्रेटर नोएडा में गो-तस्कर घायल
ग्रेटर नोएडा में दनकौर थाना क्षेत्र के पास पुलिस और गौ-तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई. बदमाश राजा हापुड़ के पैर में गोली लगी. उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए। उस पर गोवध अधिनियम के कई मुकदमे दर्ज हैं.

मुरादाबाद में चैन स्नेचर गिरफ्तार
मुरादाबाद के मझोला थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान चैन स्नेचिंग के आरोपी को पकड़ा. चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी. आरोपी पर अलग-अलग थानों में तीन मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने उससे बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए.

