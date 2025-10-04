यूपी में पुलिस के धड़ाधड़ एनकाउंटर, इन जिलों में हुई मुठभेड़, मुजफ्फनगर में 1 लाख का कुख्यात ढेर

Rahul/Abdul/Kanhaiya/Mohit/Ankit/Sunil/operation langda: उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का 'ऑपरेशन लंगड़ा' लगातार जारी है. बीते 24 घंटों में अमेठी, झांसी, मथुरा, संभल, बुलंदशहर और मुज़फ्फरनगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई शातिर अपराधियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, वहीं एक लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया.

मुज़फ्फरनगर: 1 लाख का इनामी महताब ढेर

मुज़फ्फरनगर के बुढ़ाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान कुख्यात बदमाश महताब को मार गिराया. महताब पर हत्या, लूट और डकैती के 18 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और हाल ही में उस पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित हुआ था.पुलिस ने उसके पास से रिवॉल्वर, पिस्टल, जेवरात और बाइक बरामद की. मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए.

अमेठी: 50 हजार का इनामी गोतस्कर गिरफ्तार

अमेठी पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर 50 हजार के इनामी गोतस्कर मनीष को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, 20 दिन पहले गश्त के दौरान मनीष ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ाकर भागने की कोशिश की थी.उसके कब्जे से बाइक और अवैध तमंचा बरामद हुआ. अमेठी पुलिस अब तक तीन अंतर्राज्यीय गोतस्करों को दबोच चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

झांसी: दो बदमाश गिरफ्तार, तीसरा फरार

झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में करगुवा की पहाड़ी के पास चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान चपारी नामक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा साथी कुट्टू पुलिस के हत्थे चढ़ गया. तीसरा आरोपी दीपक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. पुलिस ने उनके कब्जे से बाइक, अवैध हथियार और चोरी के सोने-चांदी के गहने बरामद किए.

मथुरा: भाजपा जिला अध्यक्ष के घर फायरिंग का आरोपी दबोचा

मथुरा पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लोकेश गैंग के बदमाश विष्णु को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया. विष्णु हाल ही में भाजपा जिला अध्यक्ष के घर पर फायरिंग में शामिल था. उसके पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुए. पुलिस के अनुसार, विष्णु लंबे समय से फरार चल रहा था और कई मामलों में वांछित था.

संभल: महिला से लूट करने वाला बदमाश गिरफ्तार

संभल के बहजोई थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश तस्वब्बुर के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस की गोली उसके पैर में लगने से वह घायल हो गया. तस्वब्बुर ने तीन दिन पहले खेत में काम कर रही महिला से कान के कुंडल लूटे थे. पुलिस ने उसके कब्जे से कुंडल, बाइक और अवैध हथियार बरामद किया.

बुलंदशहर: कचहरी हत्याकांड का आरोपी पकड़ा गया

बुलंदशहर में हिस्ट्रीशीटर की हत्या के आरोपी मोहम्मद से पुलिस की मुठभेड़ हुई. गोली लगने से वह घायल हुआ और गिरफ्तार कर लिया गया. उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए. पुलिस पहले ही उसके एक साथी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर चुकी है.

यह भी पढ़ें: Gorakhpur Rain Alert: पूर्वांचल में टूटकर बरस रहे मेघ, देवरिया समेत इन जिलों में 'तूफानी बारिश का तांडव', एक क्‍ल‍िक में जानें लेटेस्ट वेदर अपडेट

