UP Encounter: टीचर पर एसिड अटैक करने वाला आरोपी एनकाउंटर में घायल, चंदौली में पुलिस के चंगुल में फंसे गो तस्कर

अनूप प्रताप/संतोष/सुनील सिंह/कुलदीप/Operation Langda​: उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई को जारी रखते हुए ‘ऑपरेशन लंगड़ा’ चला रखा है. पुलिस की सक्रियता से अपराधियों में खौफ का माहौल है. लगातार हो रही मुठभेड़ों से साफ है कि योगी सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति का असर अब ज़मीन पर दिखाई दे रहा है. यूपी पुलिस ने बागपत, झांसी, मथुरा में अपराधियों को एनकाउंटर में धर दबोचा है. जानिए कहां पर एनकाउंटर किए गए.

विस्फोटक पदार्थ तस्करो को 100 किलोग्राम पटाल्हो के साथ क्या गिरफ्तार

बागपत खेकड़ा थाना पुलिस के हाथ आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए दो तस्करों के कब्जे से भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए हैं.

दरअसल खेकड़ा थाना को मुखबिर से सूचना मिली थी कि विस्फोटक पदार्थ तस्कर हाइवे से जा रहे तभी पुलिस ने दिल्ली सहारनपुर हाइवे पर सघनता चेकिंग अभियान चलाते हुए जनपद गाजियाबाद थाना लोनी के गांव बंथला के रहने तस्कर सुमित ओर विशाल को गिरफ्तार कर लिया जिनके कब्जे से थ्री व्हीलर टेम्पो में लें जाए जा रहे 100 किलोग्राम पटाखे बरामद किए है ओर पकड़े गए अभियुक्तों को जेल भेज दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस और एक कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़

अम्बेडकरनगर में पुलिस और एक कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश को पैर में गोली लगी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है. मुठभेड़ में घायल अभियुक्त के विरुद्ध अकबरपुर कोतवाली में गौवध का मुकदमा दर्ज था और यह फरार चल रहा था. मुठभेड़ स्थल का पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण भी किया.

अम्बेडकरनगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र, जहाँ बीती रात पुलिस और एक कुख्यात बदमाश मोहम्मद रज्जाक के बीच मुठभेड़ हुई,, रज्जाक, जो गोवध और गौतस्करी के कई मामलों में वांछित था, काफी समय से फरार चल रहा था. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रज्जाक लोरपुर के पास है और भागने की फिराक में है. सूचना पर जब पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की, तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें रज्जाक के पैर में गोली लगी. घायल रज्जाक को तुरंत गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और एक खोखा कारतूस भी बरामद किया है. पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने मुठभेड़ स्थल का दौरा किया और घटना की जानकारी ली. उनके अनुसार, रज्जाक के खिलाफ अकबरपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हैं और यह मुठभेड़ पुलिस की अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हिस्सा है. फिलहाल, रज्जाक का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है,,,

अलसूबह पशु तस्कर से पुलिस की मुठभेड़, एक तस्कर के पैर में लगी गोली एक फरार

चंदौली में सुबह-सुबह पुलिस व गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई. इस एनकाउंटर में गौ तस्कर के पैर मे गोली लग गई. गोली लगने से पशु तस्कर 26 वर्षीय सोनू असारी गम्भीर रुप से घायल हो गया. आरोपी पिकप से पशु लेकर जा रहे थे. अंधेरे का फायदा उठाकर एक तस्कर छोटू यादव फरार हो गया. पशु तस्करों से 9 पशुओं को पुलिस ने मुक्त कराया. इलिया थाना क्षेत्र के खजरा पहाड़ी इलाके का मामला है.

संभल में एसिड अटैक करने वाला आरोपी घायल

संभल. दो दिन पहले स्कूल से घर लौट रही टीचर पर एसिड अटैक करने के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ में एसिड अटैक का आरोपी पुलिस की गोली से घायल. आरोपी के दोनों पैरों में पुलिस की गोली लगी है. पुलिस ने मुठभेड़ में घायल एसिड अटैक के आरोपी युवक निशु को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. एसिड अटैक का आरोपी अस्पताल में एस पी कृष्ण विश्नोई के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता नजर आया. आरोपी अमरोहा जिले के गजरौला थाना इलाके का रहने वाला है. नखासा थाना इलाके का मामला है.

UP Encounter: मथुरा में 25 हजार के इनामी बदमाश बंटू उर्फ बलराम का हाफ एनकाउंटर, बागपत में गोकशों के साथ मुठभेड़

सॉरी मैम, अब नहीं...गाजियाबाद में महिला पुलिस टीम ने हिस्ट्रीशीटर को किया लंगड़ा, महिलाओं ने निकाल दी सारी हेकड़ी

