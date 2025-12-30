Sambhal SIR Update: संभल में घटे 20 फीसदी वोटर, गुलाब देवी की विधानसभा में कटे सबसे ज्यादा नाम, डीएम ने बताया क्या करें?

Sambhal SIR Update/सुनील सिंह: संभल जिले में मतदाता गहन पुनरीक्षण (SIR) के पहले चरण के तहत मतदाता लिस्ट का गहन संशोधन हो गया है. इस प्रक्रिया में जिले के कुल मतदाताओं में से करीब 20.32 फीसदी नाम ASD (Absent, Shifted, Deceased) श्रेणी में है. जिसकी वजह से इन वोटरों को लिस्ट से हटा दिया गया है.

डीएम पेंसिया ने दी बड़ी जानकारी

यह जानकारी संभल के जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने दी है. उन्होंने बताया कि SIR के प्रथम चरण में संभल में कुल 15 लाख 70 हजार 306 मतदाता थे. इनमें से 3 लाख 19 हजार 6 मतदाताओं के नाम ASD श्रेणी में चिह्नित कर लिस्ट से हटा दिया गया है. जिनमें मृतक, अनुपस्थित, स्थानांतरित या डुप्लिकेट मतदाता शामिल हो सकते हैं.

दोबारा वोटर लिस्ट में हो सकते हैं शामिल

जिलाधिकारी ने आगे बताया कि संभल में 6.87 फीसदी नो मैपिंग वाले वोटर को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए साक्ष्य पेश करने का अभी एक और मौका मिलेगा. वे वोटर्स संबंधित दस्तावेज या स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. ऐसा करने पर उन्हें वोटर लिस्ट में दोबारा शामिल किया जा सकता है.

कितने वोटर्स की संख्या घटी?

जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि जिले की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में इस संशोधन से वोटर्स की संख्या में कमी आई है. सबसे अधिक प्रभाव चंदौसी (एससी) विधानसभा क्षेत्र पर पड़ा है, जहां 99,183 वोट घटे हैं. इसके बाद गुन्नौर में 95,313, संभल में 73,727 और असमोली में सबसे कम 50,781 मतदाताओं की संख्या घटी है.

जानें क्या है ASD और नो मैपिंग?

अब आप सोच रहे होंगे कि ASD और नो मैपिंग क्या है? तो आपको बता दें ASD श्रेणी में फॉर्म SIR के दौरान प्राप्त नहीं हुए या जिन्हें मृत, अनुपस्थित, स्थानांतरित या डुप्लिकेट माना गया वे मतदाता आते हैं. जबकि, वो मतदाता, जिनका डेटा 2003 या उससे पहले की पुरानी लिस्ट से मैच नहीं हो पाए, वह नो मैपिंग में आने वाले मतदाता हैं. जिलाधिकारी ने साफ कर दिया है कि यह प्रक्रिया मतदाता लिस्ट को शुद्ध और सटीक बनाने के लिए की जा रही है, ताकि आने वाले चुनावों में कोई गलत नाम शामिल न रहे.

जिनके नाम लिस्ट से हटाए गए हैं या जिनकी मैपिंग नहीं हुई, वे बिना देरी अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं या निर्धारित फॉर्म के जरिये दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

