संभल में गंगा एक्सप्रेस-वे के पास बनेगा औद्योगिक गलियारा, 329 हेक्टेयर भूमि खरीद

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Ganga Expressway Land Acquisition Sambhal: उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को नई गति देने के उद्देश्य से गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे ढांचागत विकास को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है. इसी कड़ी में संभल जिले में औद्योगिक गलियारा परियोजना के दूसरे चरण के निर्माण को हरी झंडी मिल गई है. इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत संभल में 329.7885 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किसानों से आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा. मंडलायुक्त द्वारा इस संबंध में प्रशासनिक और वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है, जिससे भूमि क्रय और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है.
किसानों की सहमति और भूमि का मूल्यांकन
इस औद्योगिक परियोजना के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शिता और किसानों की सहमति पर आधारित रखा गया है. सर्किल रेट सूची के अनुसार भूमि का मूल्य निर्धारित किया गया है. किसानों से सीधे आपसी समझौते के तहत खरीदी जाने वाली इस भूमि का कुल मूल्य 602 करोड़ 14 लाख 58 हजार 720 रुपये तय किया गया है. स्थानीय प्रशासन का प्रयास है कि किसानों को उनकी भूमि का उचित और पारदर्शी मूल्य मिले, ताकि बिना किसी कानूनी अड़चन के भूमि का हस्तांतरण पूरा हो सके.
परिसंपत्तियां और अन्य वित्तीय प्रावधान
केवल भूमि के मूल्य के अलावा, अधिग्रहित की जाने वाली ज़मीन पर स्थित परिसंपत्तियों जैसे पेड़, कुएं या अन्य ढांचागत निर्माणों का भी अलग से आकलन किया गया है. इन परिसंपत्तियों के मुआवजे के रूप में 2 करोड़ 3 लाख 68 हजार 604 रुपये की राशि निर्धारित की गई है. इसके अतिरिक्त, सरकारी नियमों के अनुसार कागजी और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए स्टांप शुल्क के तौर पर 30 करोड़ 19 लाख 12 हजार 800 रुपये और निबंधन शुल्क के लिए 6 करोड़ 4 लाख 27 हजार 740 रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है.
परियोजना की कुल लागत और प्रशासनिक स्वीकृति
भूमि क्रय, परिसंपत्तियों के मुआवजे और सभी सरकारी शुल्कों को मिलाकर इस चरण की कुल अनुमानित धनराशि 640 करोड़ 41 लाख 65 हजार 864 रुपये निर्धारित की गई है. इस बैठक के कार्यवृत्त और वित्तीय प्रस्ताव को मंडलायुक्त की ओर से औपचारिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, जिससे अब ज़मीनी स्तर पर काम शुरू होने की संभावना बढ़ गई है.
क्षेत्र के विकास और रोजगार पर प्रभाव
गंगा एक्सप्रेस-वे के समीप इस औद्योगिक गलियारे के बनने से संभल और आसपास के क्षेत्रों का आर्थिक परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा. नए उद्योगों की स्थापना से स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे. साथ ही, बेहतर ढांचागत सुविधाओं और कनेक्टिविटी से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी और यह पूरा क्षेत्र एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरकर सामने आएगा.
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