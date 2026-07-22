यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, संभल हिंसा की 450 पन्नों की न्यायिक जांच रिपोर्ट होगी पेश

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लखनऊ न्यूज/तुषार श्रीवास्तव: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का आगामी मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र के दौरान राज्य की राजनीति में भूचाल लाने वाली संभल हिंसा की 450 पन्नों की न्यायिक जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाएगा. इस रिपोर्ट को जांच आयोग ने पहले ही 28 अगस्त को मुख्यमंत्री को सौंप दिया था, और अब इसे आधिकारिक रूप से विधानसभा में चर्चा के लिए लाया जा रहा है.
क्या है संभल हिंसा और रिपोर्ट का मुख्य सच?
बीती 24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में अचानक भड़की हिंसा ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था. इस पूरी घटना की गहराई से जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया था. आयोग द्वारा तैयार की गई 450 पन्नों की यह रिपोर्ट कई चौंकाने वाले खुलासे करती है. रिपोर्ट के अनुसार, संभल में एक सोची-समझी साजिश के तहत डेमोोग्राफी में बदलाव किया गया है. आयोग के आंकड़े बताते हैं कि देश की आजादी के समय संभल नगर पालिका क्षेत्र में 45 प्रतिशत हिंदू आबादी हुआ करती थी, जो घटकर अब महज 15 प्रतिशत रह गई है.
पलायन, धर्मांतरण और हिंसा के कारण
न्यायिक जांच रिपोर्ट में इस भारी जनसांख्यिकीय बदलाव के पीछे के मुख्य कारणों को उजागर किया गया है. रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि सुनियोजित तरीके से लगातार होने वाली हिंसा, डर का माहौल, पलायन और धर्मांतरण इस स्थिति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं. इन तमाम बिंदुओं पर आयोग ने अपनी विस्तृत संस्तुतियां दी हैं, जिन्हें अब सदन के सदस्यों के सामने रखा जाएगा.
सदन में 'चढ़ावा कांड' पर भी मचेगा घमासान
संभल हिंसा की रिपोर्ट के अलावा, इस मानसून सत्र के दौरान राज्य के हालिया चर्चित 'चढ़ावा कांड' को लेकर भी सदन के गर्म होने के पूरे आसार हैं. विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में हैं, जबकि सत्ता पक्ष इन तमाम मुद्दों पर कड़ा जवाब देने के लिए तैयार बैठा है.
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