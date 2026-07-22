यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, संभल हिंसा की 450 पन्नों की न्यायिक जांच रिपोर्ट होगी पेश

क्या है संभल हिंसा और रिपोर्ट का मुख्य सच?

बीती 24 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में अचानक भड़की हिंसा ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था. इस पूरी घटना की गहराई से जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया था. आयोग द्वारा तैयार की गई 450 पन्नों की यह रिपोर्ट कई चौंकाने वाले खुलासे करती है. रिपोर्ट के अनुसार, संभल में एक सोची-समझी साजिश के तहत डेमोोग्राफी में बदलाव किया गया है. आयोग के आंकड़े बताते हैं कि देश की आजादी के समय संभल नगर पालिका क्षेत्र में 45 प्रतिशत हिंदू आबादी हुआ करती थी, जो घटकर अब महज 15 प्रतिशत रह गई है.