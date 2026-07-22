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यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, संभल हिंसा की 450 पन्नों की न्यायिक जांच रिपोर्ट होगी पेश

Lucknow News : प्रदेश विधानमंडल का आगामी मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होने जा रहा है. इस सत्र के दौरान राज्य की राजनीति में भूचाल लाने वाली संभल हिंसा की 450 पन्नों की न्यायिक जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाएगा. इस रिपोर्ट को जांच आयोग ने पहले ही 28 अगस्त को मुख्यमंत्री को सौंप दिया था.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 22, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:24 AM IST
यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, संभल हिंसा की 450 पन्नों की न्यायिक जांच रिपोर्ट होगी पेश
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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