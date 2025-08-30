Sambhal News: संभल हिंसा के बाद आई न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं. संभल में हिंदुओं की आबादी घटने के लिए बर्क फैमिली को जिम्मेदार ठहराया है.
सुनील सिंह/संभल: संभल हिंसा मामले में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश में है. संभल में हिंदू संगठन के लोग बर्क फैमिली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. संभल में हुई हिंसा को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क और उनके पोते मौजूदा सपा सांसद जिया उर रहमान की बड़ी भूमिका का खुलासा हुआ है. इलाके के हिंदू संभल में दंगे कराने, हिंदुओं के पलायन और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के बर्क फैमिली को जिम्मेदार ठहराते हुए VHP ने जोरदार प्रदर्शन किया.
बर्क फैमिली को जिम्मेदार ठहराया
न्यायिक जांच रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए गए हैं. जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद दोनों ही समुदाय के लोगों में खामोशी भरा तनाव दिखाई दे रहा है. इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील और सार्वजनिक स्थलों के साथ ही शहर की सीमाओं पर सतर्कता बड़ा दी है. रिपोर्ट में पहले हुए दंगों और 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क और उनके मरहूम दादा शफीकुर रहमान बर्क को दंगों की साजिश में बड़ी भूमिका से हिंदू आक्रोशित हैं.
संभल में हिंदुओं को टारगेट किया गया
संभल में रह रहे हिंदुओं का आरोप है कि उन्हें टारगेट करने के लिए बर्क फैमिली दशकों से आतंक और तुष्टिकरण की सियासत को पाल पोस रही थी. दादा-पोते दोनों में कट्टर पंथी का DNA था. इसकी वजह से हिंदू हमेशा बर्क फैमिली के निशाने पर रहे, हिंदुओं ने बर्क परिवार को हिंदुओं के उत्पीड़न की साजिश का सरगना बताया. बता दें कि न्यायिक जांच आयोग की टीम ने पिछले दिनों संभल हिंसा की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी. इसमें संभल में हिंदुओं की आबादी घटने का जिक्र किया है.
