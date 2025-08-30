हिंदुओं के पलायन के लिए बर्क फैमिली जिम्‍मेदार....संभल हिंसा रिपोर्ट में खुलासे के बाद भड़का VHP
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2902590
Zee UP-UttarakhandSambhal

हिंदुओं के पलायन के लिए बर्क फैमिली जिम्‍मेदार....संभल हिंसा रिपोर्ट में खुलासे के बाद भड़का VHP

Sambhal News: संभल हिंसा के बाद आई न्‍यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं. संभल में हिंदुओं की आबादी घटने के लिए बर्क फैमिली को जिम्‍मेदार ठहराया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 30, 2025, 03:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Zia ur Rehman
Zia ur Rehman

सुनील सिंह/संभल: संभल हिंसा मामले में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश में है. संभल में हिंदू संगठन के लोग बर्क फैमिली को जिम्‍मेदार ठहरा रहे हैं. संभल में हुई हिंसा को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क और उनके पोते मौजूदा सपा सांसद जिया उर रहमान की बड़ी भूमिका का खुलासा हुआ है. इलाके के हिंदू संभल में दंगे कराने, हिंदुओं के पलायन और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के बर्क फैमिली को जिम्‍मेदार ठहराते हुए VHP ने जोरदार प्रदर्शन किया.    

बर्क फैमिली को जिम्‍मेदार ठहराया
न्‍यायिक जांच रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए गए हैं. जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद दोनों ही समुदाय के लोगों में खामोशी भरा तनाव दिखाई दे रहा है. इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील और सार्वजनिक स्थलों के साथ ही शहर की सीमाओं पर सतर्कता बड़ा दी है. रिपोर्ट में पहले हुए दंगों और 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क और उनके मरहूम दादा शफीकुर रहमान बर्क को दंगों की साजिश में बड़ी भूमिका से हिंदू आक्रोशित हैं. 

संभल में हिंदुओं को टारगेट किया गया
संभल में रह रहे हिंदुओं का आरोप है कि उन्‍हें टारगेट करने के लिए बर्क फैमिली दशकों से आतंक और तुष्टिकरण की सियासत को पाल पोस रही थी. दादा-पोते दोनों में कट्टर पंथी का DNA था. इसकी वजह से हिंदू हमेशा बर्क फैमिली के निशाने पर रहे, हिंदुओं ने बर्क परिवार को हिंदुओं के उत्पीड़न की साजिश का सरगना बताया. बता दें कि न्‍यायिक जांच आयोग की टीम ने पिछले दिनों संभल हिंसा की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी. इसमें संभल में हिंदुओं की आबादी घटने का जिक्र किया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : Sambhal News: जुमे की नमाज को लेकर संभल में हाई अलर्ट, दंगे की रिपोर्ट लीक होने के बाद टेंशन, जानें क्या है ताजा हाल?

यह भी पढ़ें :  Sambhal News: हरिहर मंदिर के मिले साक्ष्य, फिर निकलेगा बाबर का जिन्न, संभल हिंसा की रिपोर्ट ने सबको चौंकाया

TAGS

Sambhal

Trending news

Sambhal
संभल में हिंदुओं के पलायन के लिए बर्क फैमिली जिम्‍मेदार....VHP का जोरदार प्रदर्शन
prayagraj news
बिहार में राहुल गांधी,अखिलेश और तेजस्वी की संयुक्त रैली पर अनुप्रिया पटेल का निशाना
Bareilly News
बरेली में शराब पीकर दो लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर, कहां से आई जहरीली शराब
gonda news
दो आदमी का कुछ नहीं हो सकता....गोंडा में राहुल और ट्रंप पर बरसे बृजभूषण शरण सिंह
Jaunpur Weather News
जौनपुर में भारी बारिश का अलर्ट, सुबह से मूसलाधार बारिश जारी, जानिए 3 दिन का मौसम
kanpur weather update
उमस भरी गर्मी की होगी छुट्टी, कानपुर में बारिश को लेकर गुडन्यूज, जानिए आज का मौसम
Ayodhya news
रामलला की शरण में परिवार संग पहुंचे क्रिकेटर करण शर्मा हनुमान गढ़ी में भी टेका माथा
UP jobs
8010 पदों पर नौकरी के लिए सुनहरा मौका, 10वीं के युवाओं को ऑन द स्‍पॉट म‍िलेगी नौकरी
Hardoi News
हरदोई में थानाध्यक्ष और विवेचक निलंबित, BJP बूथ अध्यक्ष हत्या मामले में SP का एक्शन
Ghaziabad News
हथियार नहीं अब हुनर से वार , गाजियाबाद पुलिस का "कवच" अपराधियों पर पड़ेगा भारी
;