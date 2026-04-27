संभल में 10 लाख की मांग पर टूटी शादी! दहेज की भेंट चढ़ी एक और बेटी की खुशियां

संभल न्यूज/सुनील सिंह : उत्तर प्रदेश के संभल के जनपद के बनियाठेर थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने समाज के उन दावों की पोल खोल दी है, जहाँ मुस्लिम पंचायतों द्वारा शादियों में फिजूलखर्ची और दहेज के खिलाफ सख्त फरमान जारी किए जा रहे हैं. चंद पैसों ने एक बार फिर एक परिवार की खुशियों को निराशा में बदल दिया.

जानिए पूरी बात ?

दरअसल, पीड़ित परिवार बनियाठेर थाना इलाके के एक गांव का निवासी है. उन्होंने अपनी बेटी का निकाह मुरादाबाद जिले के कुंदरकी थाना क्षेत्र के ग्राम मोहम्मद जमापुर निवासी मोहम्मद मुस्तफा के साथ तय किया था. परिवार का कहना है कि उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर धूमधाम से मंगनी की रस्म अदा की थी, जिसमें करीब 10 लाख रुपये खर्च हुए थे. उन्हें लगा था कि रिश्ता पक्का हो चुका है, लेकिन बात कुछ और ही बात सामने आई.

दहेज की अत्यधिक मांग

मंगनी के बाद दूल्हे और उसके परिजनों की नीयत बदल गई. निकाह की तारीख नजदीक आते ही दूल्हा पक्ष ने 10 लाख रुपये की अतिरिक्त नकदी की मांग रख दी. वधू पक्ष ने काफी मिन्नतें कीं, लेकिन लड़का पक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा. थक-हारकर पीड़ित परिवार ने 22 अप्रैल को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत से बौखलाए दूल्हे पक्ष ने नरमी बरतने के बजाय शादी तोड़ने की धमकी देना शुरू कर दिया.

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सजी रह गई महफिल, नहीं आई बारात

26 अप्रैल को निकाह की तारीख मुकर्रर थी. दुल्हन के घर में मेहमानों का तांता लगा था, पकवान बन चुके थे और घर में खुशियों का माहौल था. बेटी के हाथ पीले होने का इंतजार हो रहा था, लेकिन वह घड़ी नहीं आई. लालची दूल्हा तय समय पर बारात लेकर नहीं पहुंचा. घंटों इंतजार के बाद जब यह साफ हो गया कि बारात नहीं आएगी, तो दुल्हन पक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई. तैयारियों पर पानी फिर गया और पूरा परिवार गहरे सदमे में डूब गया.

कानूनी कार्यवाही की गुहार

बारात न आने से आहत पीड़ित पिता ने दोबारा पुलिस के पास गए.पुलिस को दिए शिकायती पत्र में दूल्हे मोहम्मद मुस्तफा और उसके परिवार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है. पीड़ितों का कहना है कि उनकी सामाजिक पर भारी ठेस पहुंची है और आर्थिक रूप से भी वे बर्बाद हो चुके हैं.

पंचायत के फरमानों पर सवाल

यह घटना उस वक्त सामने आई है जब संभल की मुस्लिम पंचायतें लगातार 'दहेज मुक्त समाज' और 'सादा निकाह' की वकालत कर रही हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पंचायतों के ये फरमान केवल कागजों और बैठकों तक सीमित हैं? इस घटना ने समाज के जागरूक नागरिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब तक दहेज लोभियों के खिलाफ कड़ा सामाजिक बहिष्कार और कानूनी एक्शन नहीं होगा, तब तक बेटियों की खुशियां इसी तरह नीलाम होती रहेंगी.

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