सुनील सिंह/संभल: संभल को धार्मिक पर्यटन स्‍थल के रूप विकसित किए जाने की कवायद तेज हो गई है. संभल में सीएम योगी की खास नजर है. संभल में पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों का तेजी से जीर्णोद्वार और सौंदर्यकरण कराने का काम शुरू कर दिया गया है. धीरे-धीरे संभल का पौराणिक और ऐतिहासिक स्वरूप एक बार फ‍िर से दिखाई देने लगा है.

संभल को संवारने का काम तेज

दरअसल, 24 नवंबर 2024 को विवादित जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध को लेकर हुई हिंसा के बाद सीएम योगी का संभल पर खास फोकस है. सीएम योगी के निर्देश पर जिला प्रशासन मुगल आक्रांताओं द्वारा संभल में ध्वस्त और छिपा दिए गए सनातन के साक्ष्य पौराणिक तीर्थ स्थलों और कूपों की ढूंढकर उनके जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण की कवायद में जुटा है.

68 तीर्थ स्‍थल और 19 प्राचीन कूप म‍िले

संभल के पौराणिक 68 तीर्थ स्थलों और 19 प्राचीन कूपों में से अधिकांश को प्रशासन ढूंढ चुका है. अब प्रशासन मुख्यमंत्री वंदन योजना के तहत इन सभी पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलो का जीर्णोद्वार कराने में जुटा हुआ है. 7 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभल दौरे पर थे. इसके बाद यहां पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों को सजाने और संवारने का काम तेजी से चल रहा है. प्राचीन चतुर्मुख कूप और यम तीर्थ स्थल सहित अन्य तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्वार कराया जा रहा है.

संभल में इनका हो रहा जीर्णोद्धार

इनके अलावा रसोदक कूप, ऋषिकेश कूप, अमृत कूप, वली कूप, कृष्ण कूप आदि के जीर्णोद्वार का काम भी कराया जा रहा है. राजपूत राजा पृथ्वी राज चौहान के काल में राजा जयचंद के प्रमुख योद्धा आल्हा और ऊदल के द्वारा एक ही छलांग में 50 मीटर की ऊंचाई और दीवार पर टांगें गए चक्की के पाट और ऐतिहासिक परकोटे का जीर्णोद्वार पूरा करा दिया गया है. वर्तमान में यह इतिहासिक स्थल चारों तरफ से मुस्लिम आबादी से घिरा और एक मस्जिद से सटा हुआ है.

600 करोड़ रुपये बजट का सीएम ने किया था ऐलान

7 अगस्त को संभल को सीएम योगी ने लगभग 600 करोड़ के बजट की घोषणा की थी. इसके तहत संभल में प्रमुख देवतीर्थ स्थल शंख माधव तीर्थ, भद्रिका आश्रम तीर्थ, महामृत्यंजय तीर्थ, कुरुक्षेत्र तीर्थ, पाप मोचक तीर्थ, पिशाच मोशन तीर्थ के अलावा श्री कल्कि विष्णु मंदिर को शामिल किया गया है. तीर्थ स्थलों के अलावा झील, तालाब, पोखर, कुंड अंत्येष्टि स्थलों आदि के बुनियादी रख रखाव के लिए भी तैयारी की जा रही है.

