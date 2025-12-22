Advertisement
संभल में दुनिया का अनोखा मंदिर! कल्कि अवतार से पहले बना श्री विष्णु हरि धाम, 1200 साल पुराना इतिहास

Sambhal News: संभल का यह अति पौराणिक मंदिर भगवान श्री विष्णु के दसवें अवतार कल्कि अवतार को समर्पित है. इस मंदिर का निर्माण मनु महाराज ने कराया था. नक्शे में यह मंदिर चित्रित है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 22, 2025, 10:04 PM IST
सुनील सिंह/संभल: यूपी के संभल में 1200 साल से अधिक पौराणिक और ऐतिहासिक श्री विष्णु हरि कल्कि मंदिर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है. संभल का यह अति पौराणिक मंदिर भगवान श्री विष्णु के दसवें अवतार कल्कि अवतार को समर्पित है. दावा है कि भगवान श्री विष्णु हरि कल्कि का यह मंदिर विश्व का ऐसा एक मात्र मंदिर है जो कि किसी देवता के अवतार लेने से सैकड़ों साल पहले स्थापित किया गया है. 

1200 साल पुराना इतिहास 
संभल के 1200 साल से अधिक प्राचीन नक्शे के अनुसार, इस मंदिर का निर्माण मनु महाराज ने कराया था. नक्शे में यह मंदिर चित्रित है. संभल शहर के बीचों बीच स्थित यह मंदिर दक्षिण भारतीय शैली में बना है. दक्षिण भारतीय शैली में बना यह मंदिर उत्तर भारत का एक मात्र मंदिर है. 

महारानी अहिज्याबाई होलकर का जुड़ाव 
मालवा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर का भी जुड़ाव इस अलौकिक मंदिर के साथ रहा है.  धार्मिक प्रवृत्ति की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 300 साल पहले इस मंदिर का जीर्णोद्वार कराया था. मंदिर के मुख्यद्वार पर महारानी अहिल्याबाई होलकर के मालवा साम्राज्य के राज चिन्ह आज भी लगे हैं. मंदिर के अंदर महारानी अहिल्याबाई की तस्वीर भी लगी है.

संभल में होना है कल्कि अवतार  
स्कंद पुराण के अनुसार, भगवान श्री विष्णु का दसवां अवतार श्री कल्कि अवतार संभल में होना है. इस मान्यता के चलते मंदिर में पूजा अर्चना, भजन कीर्तन के लिए श्रद्धालुओं का मंदिर में लगातार तांता लगा रहता है. मंदिर की देखभाल कर रहे नौवीं पीढ़ी के पुजारी बुजुर्ग महेंद्र शर्मा के अनुसार, इस पौराणिक मंदिर के साथ तमाम अलौकिक और चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हैं. मंदिर परिसर में रात्रि प्रवास करने वाले श्रद्धालुओं को अक्सर मंदिर में स्थित श्री विष्णु हरि की मूर्ति के समक्ष अलौकिक पुंज दिखाई देता है. मंदिर की परिक्रमा करने से श्रद्धालुओं की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है. 

सीएम योगी ने तीन करोड़ रुपये देने का ऐलान किया था
संभल के पौराणिक तीर्थ स्थलों और मंदिरों के सौंदर्यकरण के अभियान के तहत सीएम योगी ने इस पौराणिक मंदिर को सजाने और संवारने के लिए तीन करोड़ की धनराशि के बजट का ऐलान किया था, लेकिन मंदिर की देखभाल रखरखाव करने वाले पुजारी महेंद्र शर्मा के बेटे मयंक शर्मा का कहना है कि काफी समय बाद भी बजट की पूरी धनराशि अभी तक नहीं मिल सकी है. इसकी वजह से मंदिर के सौंदर्यकरण का कार्य अधर में लटका हुआ है. 

