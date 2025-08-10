Sambhal Murder: कर्ज का तगादा करने पर युवक को घर बुलाया, पूरे शरीर को पेचकस-धारदार हथियार से गोद कर मार डाला

सुनील सिंह/संभल: यूपी के चंदोसी थाना इलाके में कर्ज का तगादा करने पर युवक को आधी रात को घर बुलाकर दंपत्ति ने परिवार के साथ मिलकर अनीश उर्फ समीर की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपियों ने युवक के पूरे शरीर को पेचकस , धारदार हथियार से बेरहमी से गोदा डाला. युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है. आरोपियों पर सात लाख रुपये का कर्ज था जिसका तकादा युवक कर रहा था. इस घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई. पुलिस आरोपी दंपत्ति को हिरासत में लेकर कर पूछताछ कर रही है. पुलिस आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

कहां की है ये घटना

जानकारी के मुताबिक चंदौसी थाना इलाके में अनीश उर्फ समीर का एक परिवार पर करीब सात लाख रुपये का कर्ज था. वह लगातार उसका तकादा कर रहा था. मृतक की मौत से पहले भी उसने पैसे मांगे थे. कर्ज का तगादा करने पर दंपत्ति ने युवक को घर बुलाया. युवक घर पहुंचा तो आरोपी दंपत्ति ने परिवार के साथ मिलकर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी. युवक के पूरे शरीर को पेचकस और धारदार हथियार से गोद डाला.युवक ने अपने को बचाने की कोशिश की. लहूलुहान हालत में युवक ने किसी तरह आरोपियों के शिकंजे से खुद को छुटाया और अपने घर पर पहुंचकर दम तोड़ दिया. युवक की मौत से पहले का लाइव वीडियो भी सामने आया. बताया जा रहा है कि मृतक का आरोपियों पर 7 लाख का कर्ज का कर्ज है.

घटना की सूचना के बाद ASP राजेश श्री वास्तव मौके पर पहुंचे. पुलिस आरोपी दंपत्ति को हिरासत में लेकर कर पूछताछ कर रही है. मृतक युवक की एक महीने बाद ही शादी होने वाली थी. बताया जा रहा है कि कर्ज के अलावा अवैध संबंधों का भी मामला हो सकता है.पुलिस जांच में एक अलग कहानी भी सामने आई. ASP के अनुसार, भूरे शायद अनीश की पत्नी से मिलने आया था. जब अनीश के परिवार को इसका पता चला तो आरोपी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

