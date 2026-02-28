Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3125372
Zee UP-UttarakhandSambhal

संभल: दरगाह में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, ड्रोन से शूट कर रहे क्रिएटर पर डंडों से हमला, जान से मारने की धमकी

Sambhal News: संभल जिले में दरगाह परिसर में वीडियो बनाने पहुंचे एक यू-ट्यूबर पर कथित तौर पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है. घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 28, 2026, 11:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sambhal News
Sambhal News

Sambhal News/सुनील सिंह:  उत्तर प्रदेश के संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दरगाह परिसर में वीडियो शूट करने पहुंचे एक युवा यू-ट्यूबर पर कथित तौर पर हमला कर दिया गया. सोशल मीडिया पर शहर की ऐतिहासिक और धार्मिक जगहों को दिखाने वाले कंटेंट क्रिएटर अब्दुल जब्बार को गंभीर चोटें आईं. हमले के बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

क्या है मामला?
पीड़ित अब्दुल जब्बार निवासी सैफ खा सराय ने बताया कि वह इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ब्लॉगिंग करता है और शहर की ऐतिहासिक व धार्मिक जगहों के वीडियो बनाता है. इसी क्रम में वह दरगाह परिसर में मोबाइल फोन और ड्रोन से वीडियो शूट करने पहुंचा था. अब्दुल जब्बार का आरोप है कि वहां मौजूद तालिब और उसके भाई ने उसे वीडियो बनाने से रोका और कथित तौर पर धमकी दी कि बिना अनुमति यहां शूटिंग नहीं की जा सकती. युवक के मुताबिक, उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई.

दोबारा बुलाकर किया हमला
घायल युवक ने आरोप लगाया कि वह पहले वहां से लौट गया था, लेकिन बाद में दोबारा पहुंचने पर आरोपियों ने उसे अंदर बुलाया. इसी दौरान जब वह लाइव वीडियो कर रहा था, तभी पीछे से डंडे से हमला कर दिया गया. उसने दावा किया कि अगर वह मौके से भाग नहीं पाता तो जान का खतरा हो सकता था. बताया जा रहा है कि घटना के दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.

Add Zee News as a Preferred Source

लाइव वीडियो में कैद तस्वीरें
पीड़ित का कहना है कि हमले की घटना लाइव वीडियो में रिकॉर्ड हो गई है और एक हमलावर की तस्वीर मोबाइल फोन में साफ दिखाई दे रही है. पुलिस ने इस संबंध में वीडियो फुटेज की जांच शुरू कर दी है. वहीं अब्दुल जब्बार का कहना है कि उसका ड्रोन नैनो कैटेगरी (करीब 249 ग्राम) का है, जिसके लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती. उसने दावा किया कि उसने मौके पर मौजूद लोगों से भी पहले जानकारी ली थी.

पुलिस ने शुरू की जांच
हमले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा. पीड़ित ने हयातनगर थाने में लिखित तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं इससे पहले मथुरा-वृदांवन में यू-ट्यूबरों की एट्री बंद कर दिया गया है. ये फैसला इसलिए लिया गया है कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि किसी कि अव्यवस्था  उत्पन्न ने हो सके. 

TAGS

Sambhal news

Trending news

Sambhal news
दरगाह में वीडियो बनाना पड़ा महंगा, ड्रोन से शूट कर रहे क्रिएटर पर डंडों से हमला
Allahabad High Court Judge
'मैं भूखा हूं...' 30 केसों की सुनवाई के बाद थककर चूर हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज
dr rameezuddin charge sheet
KGMU धर्मांतरण मामले में चार्जशीट, डॉ.रमीजुद्दीन के खिलाफ सैंकड़ों पन्नों की रिपोर्ट
up police
यूपी के पुलिसवालों को नहीं मिलेगी कोई छुट्टी,सभी अवकाश कैंसिल, DGP ने जारी किया आदेश
balrampur news
पहले 1 फिर दूसरा और अचानक फटने लगे दुकान में रखे गैस सिलेंडर...धमाकों से दहला इलाका
uttarakhand weather update
देहरादून में चटख धूप,चोटियों पर बर्फबारी! जानें किन जिलों में आज मौसम लेगा करवट
up breaking news
UP Breaking News Live: लखनऊ-मैनपुरी समेत कई जिलों में मिलावटखोरों पर कार्रवाई, होली पर योगी सरकार देगी मुफ्त सिलेंडर, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
UP Encounter
कसाना गैंग का कुख्यात शूटर कल्लू मुठभेड़ में ढेर, दो दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे
Uttarakhand news
नन्दा राजजात 2026 की तैयारी शुरू, करोड़ों की मंजूरी से चमकेंगे पहाड़, सीएम धामी ने द
 Dehradun
खटीमा मेरा घर है.. होली मिलन में भावुक हुए सीएम धामी, जनसैलाब बना गवाह