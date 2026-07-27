/संभल: AIMIM में शामिल होते ही जफर अली के तेवर तल्ख, सपा विधायक पर साधा निशाना; 2027 चुनाव को लेकर बढ़ा सियासी घमासान

सपा विधायक पर कड़ा निशाना

जफर अली ने संभल के सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद पर सीधा हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि सपा विधायक हमेशा से मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर सिर्फ अपना वोट बैंक मजबूत करते आए हैं. जफर अली ने दावा किया कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा विधायक का यह डर दिखाने का खेल नहीं चल पाएगा. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि पार्टी उन्हें आगामी चुनाव में उम्मीदवार बनाती है, तो वे सपा विधायक को कड़ा मुकाबला देंगे. इसके साथ ही, उन्होंने अपने ऊपर लगे संभल हिंसा के सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया.