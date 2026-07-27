Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Sambhal
  • /संभल: AIMIM में शामिल होते ही जफर अली के तेवर तल्ख, सपा विधायक पर साधा निशाना; 2027 चुनाव को लेकर बढ़ा सियासी घमासान

संभल: AIMIM में शामिल होते ही जफर अली के तेवर तल्ख, सपा विधायक पर साधा निशाना; 2027 चुनाव को लेकर बढ़ा सियासी घमासान

Sambhal Political Controversy: संभल हिंसा के मामले में आरोपी रहे जामा मस्जिद के सदर जफर अली के AIMIM (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) पार्टी में शामिल होने के बाद से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. जफर अली ने पार्टी ज्वाइन करने के बाद समाजवादी पार्टी और स्थानीय विधायक पर तीखा हमला बोला है

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 27, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:26 PM IST
संभल: AIMIM में शामिल होते ही जफर अली के तेवर तल्ख, सपा विधायक पर साधा निशाना; 2027 चुनाव को लेकर बढ़ा सियासी घमासान

About the Author

Jyoti Kumari

Jyoti Kumari

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यमुना एक्सप्रेसवे पर 60 किमी/घंटा स्पीड लिमिट वैध करार... इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
prayagraj news6:20 PM IST
2
Lucknow news6:01 PM IST
3
Lucknow news5:39 PM IST
4
Lucknow news5:32 PM IST
5
Lucknow news5:14 PM IST