/संभल: AIMIM में शामिल होते ही जफर अली के तेवर तल्ख, सपा विधायक पर साधा निशाना; 2027 चुनाव को लेकर बढ़ा सियासी घमासान

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संभल न्यूज/सुनील सिंह: उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा के मामले में आरोपी रहे जामा मस्जिद के सदर जफर अली के AIMIM (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) पार्टी में शामिल होने के बाद से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. जफर अली ने पार्टी ज्वाइन करने के बाद समाजवादी पार्टी और स्थानीय विधायक पर तीखा हमला बोला है, जिस पर सपा की तरफ से भी कड़ा पलटवार किया गया है.
धार्मिक पद और राजनीति पर जफर अली का पक्ष
AIMIM में अपनी सियासी एंट्री पर बात करते हुए जफर अली ने कहा कि जामा मस्जिद के सदर का पद एक मानद (ऑनरेरी) पद है. उनका मानना है कि आम जनता और अवाम की सच्ची सेवा करने के लिए अब राजनीति के मैदान में उतरना बहुत जरूरी हो गया था. इस दौरान उन्होंने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की जमकर तारीफ की और उन्हें देश के मुसलमानों और पिछड़ों का सबसे बड़ा व सच्चा हितैषी करार दिया.
सपा विधायक पर कड़ा निशाना
जफर अली ने संभल के सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद पर सीधा हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि सपा विधायक हमेशा से मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर सिर्फ अपना वोट बैंक मजबूत करते आए हैं. जफर अली ने दावा किया कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा विधायक का यह डर दिखाने का खेल नहीं चल पाएगा. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि पार्टी उन्हें आगामी चुनाव में उम्मीदवार बनाती है, तो वे सपा विधायक को कड़ा मुकाबला देंगे. इसके साथ ही, उन्होंने अपने ऊपर लगे संभल हिंसा के सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया.
सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद का पलटवार
जफर अली के इन बयानों पर समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद ने भी दो टूक जवाब दिया है. सपा विधायक ने साफ शब्दों में कहा कि जफर अली के पार्टी में आने या बयानों से उन्हें और उनकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. उन्होंने याद दिलाया कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी AIMIM ने संभल में अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा था, लेकिन चुनाव में उनका क्या हाल हुआ और क्या परिणाम आया, यह बात सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं.
आगे की सियासी तस्वीर
संभल के इस राजनीतिक घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि 2027 के चुनावों से पहले ही यहां मुकाबला दिलचस्प होने लगा है. एक तरफ AIMIM अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने पुराने गढ़ को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है. आने वाले दिनों में संभल की सियासत में गर्माहट और बढ़ने के पूरे आसार हैं.