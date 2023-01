Skin Care Tips: कोहनी और घुटनों के कालेपन से हैं परेशान तो इन घरेलू नुस्खों का करें इस्तेमाल, हफ्ते भर में दिखेगा कमाल

Home Remedies for Dark Elbows and Knees: हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है. इसके लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं. चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए मार्केट में तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसको लोग खरीदते हैं और इस्तेमाल करते हैं. चेहरे को सुंदर बनाने में लोग कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन कोहनी और घुटनों के कालेपन की तरफ कोई ध्यान नहीं देता. यही वजह है कि इन हिस्सों में कालापन नजर आता है, जो आपकी सारी सुंदरता को बिगाड़ देता है. कोहनी और घुटने के कालेपन की वजह से आपको शर्मिंदा भी होना पड़ता है. ऐसे में आज हम आपको इस आर्टिकल में कुछ खास टिप्स बताने वाले हैं, जिनकी मदद से आप कोहनी और घुटने के कालेपन को दूर कर सकते हैं. साथ ही इन हिस्सों की त्वचा को कोमल बनाने में मदद मिल सकती है.

कोहनी और घुटने का कालापन कैसे दूर करें? (Remedies to Remove Blackness of Elbows and Knees)

1. टमाटर

आपने अक्सर लोगों को चेहरे को ग्लोइंग बनाने के लिए टमाटर का इस्तेमाल करते देखा होगा. दरअसल, टमाटम में ऐसे गई गुण मौजूद हैं, जो आपकी त्वचा को लाभ पहुंचाते हैं. अगर आपकी कोहनी और घुटने पर कालापन है तो टमाटर काफी मददगार साबित हो सकता है.

ऐसे करें इस्तेमाल

इसके लिए टमाटर का पेस्ट बनाकर उसे अपनी कोहनी और घुटनों पर लगा लें. 10 मिनट बाद गुनगुने पानी के साथ धो लें. इसके बाद नारियल या बादाम का तेल लगा लें.

2. नारियल का तेल

नारियल का तेल स्किन लाइटनिंग का काम करता है. इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई मौजूद स्किन टोन को लाइट करने में मदद करता है. इसके साथ ही यह त्वचा को मॉश्चराइज्ड और डैमेज स्‍किन को रीपेयर करता है.

ऐसे करें इस्तेमाल

नारियल तेल की कुछ बूंदें लेकर हल्के हाथों से कोहनी और घुटने पर लगाइए. करीब 10 से 15 मिनट तक मसाज करिए. दिन में दो से तीन बार ऐसा करें. आप चाहें तो नारियल के तेल में कुछ बूंदें नींबू की मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं.

3. दही

दही भी स्किन के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है. इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो स्किन को ब्राइट करने में मदद करता है.

ऐसे करें इस्तेमाल

इसके लिए आप दही में थोड़ी सी हल्दी मिला लें. इसके बाद कोहनी और घुटनों पर अप्लाई करें. सूखने के बाद गर्म पानी से भीगे हुए कपड़े से रगड़कर इसे साफ कर लें. इसके बाद मॉश्चराइजर लगा लें.

4. लेमन पील पाउडर

नींबू के छिलकों के पाउडर का इस्तेमाल कर आप कालेपन की समस्या से निजात पा सकते हैं. नींबू के छिलके में पॉलीफेनोल्स पाए जाते हैं, जिनमें एंटी-एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं. इसके अलावा इनमें विटामिन-सी होता है, जो स्किन को हानिकारक यूवी किरणों से बचाने में मदद करता है.

ऐसे करें इस्तेमाल

नींबू के छिलके का पाउडर लें. इसमें थोड़ा नींबू का रस या शहद मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को कोहनी व घुटनों पर लगाएं. सूखने के बाद गुमगुने पानी से धो लें. हफ्ते में तीन बार ऐसा करने से आपको फर्क नजर आने लगेगा.

5. कॉफी

कॉफी का इस्तेमाल चेहरे की रंगत बढ़ाने के लिए किया जाता है. इससे घुटनों व कोहनी के कालेपन को दूर करने में भी मदद मिल सकती है.

ऐसे करें इस्तेमाल

कॉफी के साथ एलोवेरा मिलाकर उसका लेप लगाने से घुटनों व कोहनी का कालापन दूर हो सकता है. इसके अलावा आप कॉफी में चीनी मिलाकर स्क्रब की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. दरअसल, चीनी के दानें डेड स्किन हटाने में मदद करते हैं, जिससे त्वचा की रंगत बढ़ती है.

