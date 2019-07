ऑफिस के बाद घर जा रहा था इंजीनियर, बदमाशों ने रोका और गोली मारकर कर दी हत्या

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने एक घर के चिराग को बुझा दिया. मामला ठाकुरगंज के कैंपवेल रोड का है, जहां बदमाशों ने वंशी विहार कॉलोनी निवासी राजेश निगम के इकलौते बेटे शरद निगम की मंगलवार रात गोली मारकर हत्या कर दी. शरद पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और एचसीएल कंपनी में काम करते थे.

Lucknow: A person, Sharad Nigam who was shot at by bike borne assailants in Azad Nagar yesterday, later succumbed to his injuries during treatment. SK Bhagat, IG Lucknow says,"CCTV footage will be examined. Hopefully we will nab the accused soon. Investigation underway." pic.twitter.com/ovreHHZOU9

— ANI UP (@ANINewsUP) July 24, 2019