12वीं की छात्रा बनी 1 दिन की एसडीएम, कुर्सी संभालते ही फिल्म नायक की तरह किए ताबड़तोड़ फैसले

Shahjahanpur news: यूपी के शाहजहांपुर जिले में एक 12वीं क्लास की छात्रा को एक दिन का एसडीएम बनाया गया. कुर्सी पर बैठते ही छात्रा फिल्म नायक की तरह एक्शन मोड में नजर आई. छात्रा ने कई फैसले फटाफट निपटाए

 

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 06, 2025, 12:50 PM IST
Shahjhanpur News
Mission Shakti (शिवकुमार): यूपी के शाहजहांपुर जिले में 12वीं की छात्रा निष्कर्ष को एक दिन का एसडीएम बनाया गया. एसडीएम की कुर्सी पर बैठते ही एसडीएम बनी छात्रा फिल्म नायक की तरह पूरी एक्शन में नजर आई. हाजरी रजिस्टर में एब्सेंट मिलने पर कर्मचारियों को एब्सेंट किया और फटकार लगाते हुए सुधार के निर्देश दिए. 

छात्रा का IAS बनना सपना
इसके बाद फरियादियों की जन समस्याओं को सुनकर तत्काल निस्तारण करने के भी निर्देश दिए. 1 दिन के लिए एसडीएम बनी छात्र निष्कर्ष का कहना है कि वह आगे चलकर आईएएस अधिकारी बनना चाहती है. 

मिशन शक्ति अभियान के तहत पहल
दरअसल इन दोनों महिला सशक्तिकरण को लेकर मिशन शक्ति 5.0 का अभियान चल रहा है. जिसके तहत छात्राओं को अलग-अलग अधिकारियों की कुर्सी पर बैठ कर उन्हें 1 दिन का अधिकारी बनाकर जिम्मेदारियां सौंप जा रही है इसी के तहत आज 12वीं की छात्र निष्कर्ष को 1 दिन का तहसील पुवायां का एसडीएम बनाया गया. पूरे सम्मान के साथ छात्र को एसडीएम की गाड़ी से बैठकर ऑफिस लाया गया.
जहां उनका स्वागत किया गया.

कुर्सी पर बैठते ही एक्शन में दिखी
इसके बाद एसडीएम की कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहले हाजिरी रजिस्टर चेक किया. जिसमें तीन कर्मचारी अनुपस्थित मिले जिन्हें गैर हाजिर कर दिया गया. इसके बाद फटकार लगाते हुए उन्हें सुधार लाने के निर्देश दिए गए. 1 दिन का एसडीम बनाए जाने पर कुर्सी पर बैठते ही छात्रा ने तहसील आए फरियादियों की गहनता से समस्याएं सुनी और उन्हें तत्काल निष्टतरित करने के निर्देश दिए.

एसडीएम भी हुए कार्यशैली से प्रभावित
इस दौरान छात्रा ने कहा कि एसडीएम की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने जाना की प्रशासनिक अधिकारियों के सामने काम को लेकर कितनी चुनौती होती हैं. और यह कुर्सी एक बेहद जिम्मेदारी भरी होती है. कुर्सी पर बैठकर लिए गए पैसे भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. छात्रा का कहना है कि वह बड़े होकर आईएएस बनना चाहती है और परमानेंट इसी तरह की कुर्सी पर बैठना चाहती है. वहीं मौजूद एसडीम भी छात्रा की कर शैली से खुश नजर आईं.

