Aadhar Card: कहीं गलत हाथों में तो नहीं है आपका आधार, कहां और कैसे हो रहा इस्तेमाल, अब ऐसे मिनटों में करें चेक

नई दिल्ली: आधार कार्ड आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बन चुका है. सभी जरुरी कामों में आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है. बैंक से लेकर, बीमा, लेनदेन, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने समेत हर छोटी- बड़ी जगह आधार कार्ड जरूरी हो गया है. ऐसे में आपके आधार कार्ड से जुड़े डेटा की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है. अक्सर हम ये सोचते हैं कि कहीं आधार से जुड़े डेटा का मिस्यूज तो नहीं हो रहा है. ऐसे में अब UIDAI ने एक सुविधा दी है, जिससे आप ऑनलाइन चेक करके यह जान सकते हैं कि आपके आधार का कहां-कहां इस्तेमाल हुआ है. इसकी प्रकिया बड़ी आसान है.

31 मार्च के पहले निपटा लें ये 8 छोटे लेकिन बड़े काम, बच जाएंगे होने से परेशान

ये है प्रक्रिया-

यूआईडीएआई (UIDAI) की वेबसाइट पर विजिट कर आप 50 पुराने या पिछले छह महीने में आपके आधार का कहां-कहां प्रमाणीकरण के लिए इस्तेमाल हुआ है, उसकी जांच की जा सकती है.

#UpdateMobileInAadhaar

You can check Aadhaar Authentication History of up to 50 authentications during last 6 months. This may help you notice in case of any unintended authentication entry. Click this link https://t.co/j6YZhe4HYW to check. #Aadhaar #AddMobileToAadhaar pic.twitter.com/dSg8oURU9B

— Aadhaar (@UIDAI) March 9, 2021