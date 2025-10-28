यूपी के युवक का हैरतअंगेज कारनामा, 1700 मी बगैर हैंडल पकड़े बाइक से भरा फर्राटा, गिनीज बुक में दर्ज हुआ विश्व रिकॉर्ड

कुलदीप चौहान/बागपत: बागपत के बिजरोल गांव से एक ऐसी खबर सामने आई हैं जिसने बागपत ही नहीं, पूरे देश को गर्व से भर दिया है. बागपत के रहने वाले सुमित तोमर ने वो कर दिखाया, जो अब तक सिर्फ फिल्मों में ही देखने को मिलता था. आजादी के क्रांतिकारी बाबा शाहमल के वंशज सुमित तोमर ने कमाल कर दिया. सुमित ने 1700 मीटर तक बिना हाथों के बाइक चलाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया.

नो हैंड बाइक चलाकर बनाया रिकॉर्ड

अक्सर आपने सड़कों पर कुछ युवकों और लड़कों को थोड़ी बहुत दूरी तक बगैर हैंडल पकड़े बाइक या साइकिल चलाते हुए देखा होगा, लेकिन बागपत के सुमित ने जब बचपन में ऐसा करते हुए अपने साथ के बच्चों को देखा तो उसने इस कारनामे को एक अलग ही मुकाम पर ले जाने की ठान ली. सुमित ने बगैर हाथों के बाइक चलाने का लगातार अभ्यास किया और उन्होंने इसमें इतनी महारथ हासिल कर ली कि एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया. सुमित तोमर ने बगैर हैंडल पकड़े बाइक को 1700 मीटर की दूरी तक दौड़ाया यानी दो किलोमीटर से थोड़ा ही कम. इस रिकॉर्ड के साथ सुमित ने न केवल बागपत और यूपी का नहीं बल्कि देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है.

यह स्टंट सुमित ने बैंगलोर-चेन्नई एक्सप्रेसवे पर किया. जहां उन्होंने करीब 1.7 किलोमीटर तक बाइक को एक पहिए पर उठाकर दोनों हाथ छोड़ दिए.

इससे पहले स्वीडन के नाम था रिकॉर्ड

न संतुलन बिगड़ा, न बाइक रुकी — और इस तरह उन्होंने 1700 मीटर तक बिना हैंडल पकड़े बाइक चलाने का गिनीज रिकॉर्ड बना दिया. इससे पहले यह रिकॉर्ड स्वीडन के एक युवक के नाम था, जिसने 900 मीटर तक बिना हाथों के बाइक चलाई थी. लेकिन अब यह रिकॉर्ड भारत के नाम है, और वह भी बागपत के बेटे सुमित तोमर के नाम।

सेना में सूबेदार हैं सुमित तोमर

सुमित फिलहाल बेंगलुरु में भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर तैनात हैं. देश की सेवा करने के साथ-साथ उन्हें बचपन से ही बाइक स्टंटिंग का शौक था. उन्होंने लगातार अभ्यास और मेहनत से यह कारनामा किया है. सुमित ने बताया कि उनका सपना है कि लालकिले की परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यह स्टंट दोहराएं. और देश के युवाओं को प्रेरित करें कि अगर जज्बा हो, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं.

सुमित ने बताया कि मैंने यह रिकॉर्ड अपने देश और अपने जिले बागपत के नाम किया है. मैं चाहता हूँ कि हर युवा मेहनत करे और भारत का नाम विश्व स्तर पर ऊँचा करे. ”

क्रांतिकारी बाबा शहमाल के वंशज हैं सुमित तोमर

आपको बता दें कि सुमित बागपत के बिजरोल गांव के रहने वाले हैं.और खास बात ये है कि वो क्रांतिकारी बाबा शहमाल के वंशज हैं. वो ही बाबा शहमाल जिन्होंने 1857 की आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था. यानी देशभक्ति और बहादुरी सुमित को विरासत में मिली है. बागपत का ये बेटा आज पूरे देश का गर्व बन गया है. सुमित तोमर ने यह साबित कर दिया कि जुनून और हौसले के आगे दुनिया भी सिर झुकाती है.

