अब कन्यादान और मुंह दिखाई भी डिजिटल! शादी के कार्ड में छपवाया QR कोड

Baghpat Trending News: इंडिया कितना डिजिटल हो रहा है इसका अनुमान बागपत से वायरल हो रहे एक शादी के कार्ड से लगाया जाता है. कार्ड पर कन्यादान और मुंह दिखाई का नेग देने के लिए QR कोड छपवाया गया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 06, 2026, 11:56 PM IST
कुलदीप चौहान/बागपत: भारत के शहरों में ही नहीं अब गांव-कस्बों में भी डिजिटल पेमेंट यानी ऑन लाइन पेंमेंट का ट्रे्ंड पकड़ रहा है. बाजारों में छोटे से छोटे दुकानदारों के अलावा खोमचे लगाने वाले तक क्यूआर कोड से ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं. मगर बागपत में से आई खबर तो इससे भी एक कदम ऊपर है. बागपत से एक शादी का कार्ड वायरल हो रहा है जिसमें कन्यादान और दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए क्यूआर कोड छापा गया है. 

खबर क्या है
बागपत के दोघट कस्बा निवासी युवक ने शादी के कार्ड पर QR कोड छपवाकर अनोखी पहल की है. दुल्हन की मुंह दिखाई और कन्यादान का शगुन शादी कार्ड पर युवक ने QR कोड छपवाया है. युवक की मानें तो इससे आने-जाने का फिजूल खर्च भी बचेगा और दूर से आने वाले रिश्तेदार भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि शादी में जा रहे थे और दुर्घटना का शिकार हो गए.  

दोघट कस्बा निवासी आकाश बाल्मीकि और सजंय ने बताया कि 7 फरवरी को उसकी बहन की शादी है और 8 फरवरी को उसकी शादी है. आकाश ने बहन और अपनी शादी के कार्ड पर QR कोड़ छपवाया और दूरदराज की रिश्तेदारी में वाट्सएप पर कार्ड भेज दिया है, उसने पंजाब,चंडीगढ़ पानीपत आदि जगह कार्ड भेजे गए.  आस-पास में कार्ड खुद पहुंचा दिये हैं. 

बताया कि शादी-विवाह में लोग कन्यादान व दुल्हन की मुंह दिखाई के शादी समारोह में पहुंचे हैं, जिससे कई बार रास्ते में आने-जाने में हादसे का शिकार हो जाते हैं. इसलिए जो रिश्तेदार दूर होने के कारण आ जा नहीं सकते है, वो शादी कार्ड पर QR कोड पर कन्यादान और मुंह दिखाई कर शुगन ऑनलाइन भेज सकें. इससे रिश्तेदारों और दोस्तों का समय के साथ फिजूल खर्च भी बचेगा. 

शादी पर क्यूआर कार्ड छपवाने की पहल तो अच्छी है, इससे दूर के रिश्तेदारों का समय तो बचेगा ही साथ ही वे सुरक्षित भी रहेंगे. लेकिन शादी-विवाह के मौके पर एक-दूसरे से मिलकर रिश्तों में जो मिठास घुलती है उसका क्या.

