बेदर्द मोहब्बत! प्यार के लिए युवक ने कराया लिंग परिवर्तन, मिला सिर्फ धोखा; शारीरिक शोषण और मारपीट

ज्ञानेंद्र प्रताप ज़ी न्यूज़ में उन्नाव के संवाददाता हैं. उन्हें पत्रकारिता और ग्राउंड रिपोर्टिंग का 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उन्होंने Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले वह आज अखबार और हिंदुस्तान अखबार में प्रशासनिक व राजनीतिक रिपोर्टर के रूप में करीब आठ वर्षों तक कार्य कर चुके हैं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने कानपुर के बांस मंडी अग्निकांड, महाकुंभ की 45 दिनों से अधिक की कवरेज और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चर्चित घटनाओं की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए कानपुर यूनिवर्सिटी उन्हें मीडिया छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए कई बार आमंत्रित कर चुकी है.