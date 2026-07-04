बेदर्द मोहब्बत! प्यार के लिए युवक ने कराया लिंग परिवर्तन, मिला सिर्फ धोखा; शारीरिक शोषण और मारपीट

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उन्नाव/ज्ञानेंद्र प्रताप: प्रेम संबंध, जेंडर ट्रांजिशन और विश्वासघात के आरोपों से जुड़ा एक संवेदनशील मामला उन्नाव में चर्चा का विषय बना हुआ है. एक ट्रांस महिला ने अपने पूर्व साथी पर शारीरिक शोषण, आर्थिक ठगी, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस और न्यायालय की शरण ली है.
दोस्ती से प्रेम तक का सफर
प्रार्थना पत्र के अनुसार वर्ष 2024 में दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी. बातचीत बढ़ने के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और संबंध प्रेम में बदल गया. शिकायत में दावा किया गया है कि युवक ने साथ जीवन बिताने और विवाह करने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद दोनों करीब तीन वर्षों तक संपर्क और रिश्ते में रहे.
पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान उसे जेंडर ट्रांजिशन कराने के लिए लगातार प्रेरित किया गया. विश्वास और भविष्य के सपनों के आधार पर उसने चिकित्सकीय प्रक्रिया अपनाई और जेंडर ट्रांजिशन कराया.
लाखों रुपये खर्च कराने का आरोप
सिमरन ने आरोप लगाया है कि ट्रांजिशन से जुड़ी चिकित्सा प्रक्रियाओं, इलाज और अन्य आवश्यकताओं के नाम पर उससे लाखों रुपये खर्च कराए गए. शिकायत में कहा गया है कि उसने अपनी बचत के अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी कई बार धनराशि उपलब्ध कराई.
पीड़िता का दावा है कि संबंधों के दौरान उससे आर्थिक मदद ली जाती रही और बाद में उसे नजरअंदाज किया जाने लगा. उसने आरोप लगाया कि प्रेमी ने विवाह का वादा पूरा नहीं किया और धीरे-धीरे दूरी बना ली.
शारीरिक शोषण और मारपीट के आरोप
प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि रिश्ते के दौरान उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, लेकिन बाद में प्रताड़ना का सिलसिला शुरू हो गया. सिमरन ने मारपीट, धमकी और मानसिक उत्पीड़न के भी आरोप लगाए हैं. उसने यह भी कहा कि उसकी निजी तस्वीरों और वीडियो का दुरुपयोग करने की धमकी देकर उसे दबाव में रखने की कोशिश की गई.
एसपी और न्यायालय से लगाई गुहार
पीड़िता ने मामले में पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है. साथ ही न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए निष्पक्ष जांच और न्याय दिलाने की अपील की है.
बहस के केंद्र में आया संवेदनशील मामला
यह मामला प्रेम संबंधों में भरोसे, जेंडर ट्रांजिशन, व्यक्तिगत अधिकारों और कानूनी सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर नई बहस छेड़ रहा है. हालांकि सभी आरोप फिलहाल शिकायत के आधार पर हैं और उनकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. पुलिस का कहना है कि प्राप्त शिकायत के आधार पर तथ्यों की जांच की जा रही है और जांच के निष्कर्षों के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी.