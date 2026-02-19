Advertisement
सीएम योगी की जापान यात्रा बनी सुर्खियां, भगवा वस्त्रों में पहली बार किसी राजनेता का विदेश दौरा, लाएंगे 600 किमी रफ्तार वाली ट्रेन की तकनीक!

CM Yogi Foreign Visit: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान और सिंगापुर के दौरे पर जा रहे हैं.  निवेश और परिवहन में नई तकनीक को लेकर सीएम योगी  यह दौरा जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा चर्चा सीएम योगी की पोशाक की हो रही है. ऐसा क्यों आइये जानते हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 19, 2026, 07:30 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी को विदेश दौरे पर जा रहे हैं. 22 फरवरी को वो पहले सिंगापुर पहुंचेंगे उसके बाद जापान जाएंगे. बताया जा रहा है कि सीएम योगी सिंगापुर में परिवहन की नई तकनीक को करीब से समझेंगे तो वहीं विदेश से यूपी के लिए निवेश के अवसर तलाश करेंगे. यूपी के परिवहन ढांचे में विस्तार और निवेश के नजरिये से सीएम का यह दौरा जितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, उससे ज्यादा चर्चा विदेश यात्रा के दौरान सीएम योगी के पहनावे को लेकर हो रही है. 

सीएम योगी की जापान यात्रा
जानकारी के मुताबिक सीएम योगी विदेश यात्रा के दौरान भी अपनी रोजमर्रा की भगवा पोशाक ही पहनेंगे. सीएम योगी जापान दौरे में मैग्लेव ट्रेन में सफर करेंगे. यह ट्रैन 600 किमी की रफ्तार से चुंबकीय शक्ति से पटरी के ऊपर तैरती है. इस यात्रा के जरिये सीएम योगी जापान की भविष्य की रेल तकनीक से रूबरू होंगे. इस दौरान सीएम योगी अपने सैंडल की जगह जूते पहनेंगे. सीएम योगी मैग्लेव ट्रेन में करीब 100 किमी का सफर करेंगे. बता दें कि जापान में टोक्यो से नागोया के बीच मैग्लेव कॉरिडोर को वर्ष 2027 तक शुरू करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है. बताया जा रहा है कि हाई स्पीड और हाईटेक ट्रेन की यात्रा से  सीएम योगी उत्तर प्रदेश में आधुनिक परिवहन ढांचे के विस्तार पर फोकस करेंगे. विशेषज्ञों का मानना है क भारत-जापान सहयोग से स्मार्ट और सतत परिवहन को नई दिशा मिल सकती है.  

जानकारी मुताबिक सीएम योगी टोक्यो से 40-50 किलोमीटर दूर स्थित एक हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए भी जाएंगे. 
 
विदेश यात्रा में सीएम योगी की भगवा पोशाक की चर्चा
सीएम योगी जापान और सिंगापुर की यात्रा के दौरान हमेशा की तरह भगवा वस्त्र ही धारण करेंगे, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि भारत से बड़ी संख्या में हिंदू संत, साधु और कथावाचक (जैसे स्वामी विवेकानंद से लेकर वर्तमान समय के बाबा बागेश्वर या अन्य आध्यात्मिक गुरु) अपनी विदेश यात्राओं और प्रवचनों के लिए भगवा वस्त्र पहनकर जाते रहे हैं. लेकिन ऐसा पहली बार है जब संवैधानिक पद पर बैठा कोई भारतीय विदेश यात्रा में भगवा वस्त्र पहनकर जा रहा है. 

भगवा चोले में स्वामी विवेकानंद की अमेरिका यात्रा
बता दें कि स्वामी विवेकानंद 31 मई 1893 को भारत (मुंबई) से अमेरिका के लिए निकले थे और जुलाई 1893 में वहां पहुंचे थे. स्वामी विवेकानंद सीएम योगी की तरह ही भगवा चोला पहनते थे और विदेश यात्रा के दौरान भी वो भगवा वस्त्रों में ही रहे.  स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था. यह उनकी पश्चिम की पहली यात्रा थी, जो 1893 से 1897 तक चली थी. 

 

