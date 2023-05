दिल्ली मेट्रो में अब प्रेमी जोड़े का Kissing वीडियो वायरल, लव कपल ने इमरान हाशमी को किया फेल

Dehli Metro Viral kissing video: दिल्ली मेट्रो में इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं. दिल्ली मेट्रो को एक बार फिर शर्मिंदा होना पड़ा है. इस घटना के बाद दिल्ली मेट्रो एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार कपल के Kissing का मामला है. दरअसल इस बार एक यंग कपल दिल्ली मेट्रो के कोच की फर्श पर बैठकर किस कर रहा है.

साथ यात्रा कर रहे किसी यात्री ने इसका वीडियो बना लिया. इंटरनेट पर इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है. इंटरनेट पर लोगों को कपल की ये हरकत पसंद नहीं आ रही है. लोग कपल को भला-बुरा कह रहे हैं. कुछ लोग इस वीडियो पर मजाकिया कमेंट भी कर रहे हैं. इस वीडियो को लोगों ने अश्लील बताया. लोगों ने दिल्ली मेट्रो से इस घटना पर सख्त कदम उठाने की मांग की.

Life in #DelhiMetro .

Bandra Bandstand on wheels.

Couple seen kissing passionately in Delhi Metro, Internet says boy giving CPR https://t.co/xyyXXKk0dk

