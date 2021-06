कोरोना की तीसरी लहर को लेकर IIT कानपुर के 2 प्रोफेसरों के अलग-अलग दावे, जानिए क्या है कहना

लखनऊ: कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) के दो प्रोफेसरों के दावे अलग-अलग हैं. प्रोफेसर राजेश रंजन की स्टडी के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर के अंतर्गत अगस्त में संक्रमण दर बढ़नी शुरू होगी और सितंबर-अक्टूबर में पीक आएगा. वहीं पद्मश्री से नवाजे जा चुके प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल इस दावे से सहमति नहीं रखते

दूसरी के मुकाबले तीसरी लहर कमजोर होगी: प्रो. मणींद्र

प्रो. अग्रवाल के मुताबिक देश में वैक्सीनेशन का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए पहली और दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर कमजोर रहेगी. कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल जल्द अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करने वाले हैं. आपको बता दें कि मणींद्र अग्रवाल ने दूसरी लहर को लेकर जो स्टडी की थी वह करीब-करीब सही निकली.

A clatification: these predictions are NOT from SUTRA model, proposed by @stellensatz, Gen Kanitkar, and me. It is from a different group in IIT Kanpur. Predictions for third wave thru SUTRA model are under preparation and will be shared soon. https://t.co/EF7APQ3cSC

— Manindra Agrawal (@agrawalmanindra) June 23, 2021