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पति-पत्नी दोनों शराबी: टल्ली महिला हाईवे पर बेसुध मिली, नशे में चूर पति बेखबर; सूचना पर पहुंची पुलिस का माथा ठनका

Raebareli News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शराबी पति-पत्नी का ऐसा वाकया सामने आया है कि जिसे सुन हर कोई हैरान है. पत्नी शराब के नशे में टुल होकर हाईवे पर जाकर बेसुध होकर गिर पड़ी तो वहीं शराब के नशे में डूबे पति को यह पता नहीं था कि उसकी पत्नी कहां है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 27, 2026, 08:52 PM IST
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हाईवे पर बेसुध मिली शराबी महिला
हाईवे पर बेसुध मिली शराबी महिला

सैय्यद हुसैन अख्तर/रायबरेली: शराब के नशे में कोई शख्स घर के बाहर कईं पड़ा है और पत्नी या घर वाले उसकी तलाश में लगे हैं...ऐसे मामले तो आपने अक्सर सुने या देखे होंगे लेकिन रायबरेली में बिल्कुल अलग ही मामला सामने आया है. यहां एक महिला शराब के नशे में टल्ली होकर घर से निकल गई और पैदल चलते हुए हाईवे तक जहां पहुंची और वहां बेसुध होकर गिर पड़ी. लेकिन हैरानी की बात यह हे कि पति ने भी इतनी शराब पी रखी थी कि उसे पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी कहां है.

क्या है पूरा मामला 
रायबरेली मे शराब के सुरूर में मदहोश एक महिला हाईवे पर बेहोशी की हालत मे मिली.  आसपास के ग्रामीणों ने जब महिला को अस्त-व्यस्त हालत में हाईवे के किनारे पड़ा देखा था तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी. महिला के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी. सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को शिवगढ़ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया.  महिला के भर्ती कर उसका इलाज शुरू कराया गया और साथ ही पुलिस ने महिला की शिनाख्त की कार्रवाई शुरू कर दी. 

महिला की शिनाख्त शुरू हुई तो पता लगा कि वह रानीखेड़ा निवासी पीतांबर की पत्नी है. सूचना मिलने पर उसका पति पीतांबर अस्पताल पहुंचा और महिला की शिनाख्त अपनी पत्नी के रूप में की. 

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शराबी पति को भी नहीं पता था- पत्नी कहां है
पीतांबर ने बताया कि उसकी पत्नी को शराब पीने की आदत है. रविवार को वह गांव के एक शख्स इरफान का ट्रैक्टर लेकर काम पर गया था इसी बीच उसकी पत्नी शराब पीकर नशे में घर से बाहर निकल गई. पीतांबर ने बताया कि काम से लौटते वक्त वह भी शराब पीकर आया था और नशे में होने की वजह से उसे पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है. 

छह साल पहले हुई थी शादी
पीतांबर के मुताबिक छह साल पहले उसकी मुलाकात रन्नो से हुई थी. वह बछरावां थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी थुलेंडी के रसूलपुर गांव के राजाराम की बेटी है. छह साल से वो दोनों पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं. 

डॉक्टर ने बताया
सीएचसी अधीक्षक डॉ. प्रेमशरन ने बताया कि महिला को जब अस्पताल लाया गया तो वो बेहोश थी, उसकी हालत बहुत खराब थी. महिला के मुंह से शराब की गंध आ रही थी. पुलिस ने महिला की शिनाख्त कर ली है. उसके पति को अस्पताल बुलाया गया. जिसने पुष्टि की है कि महिला उसकी पत्नी है और उसे शराब पीने की आदत है. 

ये भी पढ़ें: शराब पार्टी में दोस्त बने दरिंदे! फिर सुबह ट्यूबवेल पर मिली लाश, 5 घंटे बाद ही सलाखों के पीछे पहुंचे आरोपी

 

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