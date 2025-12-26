मेरठ में वीरू नहीं बसंती का हाईवोल्टेज ड्रामा! प्रेमी से शादी की जिद में बिजली के टावर पर चढ़ी युवती

पारस गोयल/मेरठ: मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक प्रेम कहानी उस वक्त सनसनी बन गई, जब एक युवती अपने प्रेमी से शादी की मांग को लेकर 33 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन के बिजली टावर पर चढ़ गई. मवीमीरा गांव के बाहरी इलाके में हुए इस घटनाक्रम ने पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मचा दी. घने कोहरे के बीच टावर पर खड़ी युवती को देखकर लोग सहम गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

इंस्टाग्राम पर दोस्ती, शादी होते-होते टली

बताया जा रहा है कि युवती और लावड़ क्षेत्र के युवक की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. सोशल मीडिया से शुरू हुई बातचीत धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. दोनों घंटों फोन पर बात करने लगे और शादी का फैसला कर लिया. शुरुआत में दोनों परिवारों के बीच रिश्ते की बात चली और विवाह लगभग तय भी हो गया था, लेकिन किसी वजह से बाद में यह रिश्ता टूट गया. इसी बात से आहत होकर युवती ने यह खतरनाक कदम उठा लिया.

युवती को टावर पर देख ग्रामीणों में हड़कंप

शुक्रवार सुबह करीब सात बजे युवती मवीमीरा गांव के पास स्थित बिजली के टॉवर पर चढ़ गई. नीचे मौजूद ग्रामीणों और पुलिस को देखकर उसने साफ ऐलान किया कि अगर उसकी शादी उसी युवक से नहीं कराई गई तो वह टावर से कूदकर जान दे देगी. युवती की जिद और टावर की ऊंचाई ने सभी को सकते में डाल दिया. राहत की बात यह रही कि वह करंट की चपेट में नहीं आई.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रेमी से शादी का भरोसा मिलने पर नीचे उतरी प्रेमिका

सूचना मिलते ही दौराला पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को समझाने का प्रयास शुरू किया गया. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने युवक को भी मौके पर बुलाया, जिससे युवती शादी की मांग कर रही थी. युवक ने नीचे से उसे शांत करने की कोशिश की और शादी को लेकर बातचीत का भरोसा दिलाया. करीब पांच घंटे तक चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद दोपहर करीब 12 बजे युवती टॉवर से नीचे उतरने को राजी हुई.

पुलिस ने दोनों पक्षों में कराई बातचीत

इसके बाद पुलिस युवक और युवती दोनों को थाने ले गई, जहां दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराई गई. पुलिस के अनुसार, आपसी सहमति और समझौते के बाद युवती को उसके परिवार के हवाले कर दिया गया है. फिलहाल किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है.

यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि सोशल मीडिया से शुरू हुए रिश्ते किस तरह भावनाओं के ज्वार में खतरनाक मोड़ ले सकते हैं. समय रहते पुलिस और स्थानीय लोगों की समझदारी ने एक बड़ा हादसा होने से रोक लिया.

ये भी पढ़ें: टावर से कूद जाऊंगा, जान दे दूंगा... मुजफ्फरनगर में रियल लाइफ वीरू का हाईवोल्टेज ड्रामा, पुलिस-प्रशासन को मजबूरन करना पड़ा ये काम