इस तारीख तक बनवा लें डॉक्यूमेंट्स, नहीं तो रोड पर चलना हो जाएगा मुश्किल

गौतमबुद्ध नगर: नोएडा के ड्राइवर्स के लिए एक बड़ी खबर है. अगर आपके पास अपनी गाड़ी के पूरे कागज जैसे, फिटनेस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन समेत अन्य डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो 1 अप्रैल से आपका चालान कटने वाला था. लेकिन Ministry of Highways and Road Transport of India ने फिलहाल के लिए इसके लिए छूट और बढ़ा दी है. अब 30 जून 2021 तक आपके पास कागज पूरे करने का समय है. इसके बाद से अगर बिना पूरे पेपर आप ड्राइव करते मिले तो भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि गाड़ी के सारे पेपर पूरे हों.

रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ट्वीट कर की पुष्टि

COVID-19 के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, MORTH ने राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश सरकार को सलाह दी है कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज़ को 30 जून 2021 तक वैध माना जा सकता है.

Taking into consideration the need to prevent the spread of COVID-19, MORTH has advised State and UT Govts that the Fitness, Permit (all types), License, Registration or any other concerned document(s) may be treated to be valid till 30 June 2021. pic.twitter.com/N0t9rYHN97

— MORTHINDIA (MORTHIndia) March 26, 2021