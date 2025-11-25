तंदूरी रोटी गरम नहीं मिलने पर शादी में संग्राम! मारपीट में दूल्हा और उसके भाई पहुंचे अस्पताल, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

Raebareli Trending News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शादी समारोह में गरम तंदूरी रोटी नहीं मिलने की शिकायत करना दूल्हा और उसके भाई को भारी पड़ गया. लड़की पक्ष के साथ हुए झगड़े के बाद दोनों अस्पताल पहुंच गए.
रायबरेली: शादी-विवाह समारोह में दूल्हा-दुल्हन पक्ष के लोगों के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तो गरम तंदूरी रोटी न देने को लेकर अच्छा-खासा बवाल खड़ा हो गया है. यहां दूल्हा समेत दो लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस बुला ली गई. पुलिस ने दूल्हा पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.
क्या है पूरा मामला
घटना रायबरेली के शिवगढ़ थाना इलाके की है. यहां बारातियों को गरम तंदूरी रोटी न मिलने की शिकायत करना भारी पड़ गया. स्थानीय दबंगों ने दूल्हा और उसके भाई को ही पीट डाला. दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
शिवगढ़ थाना इलाके के अहसन चौराहे के विवाह समारोह में हुई इस घटना की हर तरफ चर्चा हो रही है.
गरम तंदूरी रोटी का विवाद कैसे भड़का
दरअसल यहां अयोध्या प्रसाद की बेटी की बारात महाराजगंज से आई थी. बारात देर से आई थी इसलिए तंदूरी रोटी बनाने वाला कारीगर रोटियां बनाकर चला गया था. बारातियों ने गरम तंदूरी रोटी मांगी तो ठंडी रोटी दे दी गई. इसी बात से लड़के वाले नाराज़ हुए तो लड़की वाले भी आक्रामक हो गए और दोनों पक्ष के बीच झगड़ा हो गया.
पुलिस ने दोनों पक्षों में सुलह कराई
सूचना पाकर मौके पर पहुंची 112 पुलिस ने दोनों के बीच समझौता करा दिया. रात में सुलझ चुका मामला उस समय फिर गरमा गया जब लड़की पक्ष के मामा ने स्थानीय दबंगों को बुला लिया. स्थानीय दबंगों ने दूल्हे और उसके भाई राम सागर को जमकर पीट दिया. पुलिस ने लड़के पक्ष की तरफ से मिली तहरीर पर कार्रवाई शुरू कर दी है.
गरम तंदूरी रोटी पर मारपीट की चर्चा
रायबरेली में हुई इस घटना की जिले में ही नहीं दूर-दूर तक चर्चा हो रही है. गलती दूल्हा पक्ष की है या फिर लड़की पक्ष की, लोगों की अलग-अलग राय है. कुछ लोगों का कहना है कि जब बारात ही देर से पहुंची थी तो ठंडी रोटी पर हंगामा करना गलत है. तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़की के मामा को इस तरह से दूल्हा और उसके भाई के साथ दबंगई नहीं दिखानी चाहिये. पुलिस ने जब रात में दोनों पक्षों के बीच सुलह करा दी थी तो यह एक तरीके से जानबूझकर दो परिवारों के संबंध खराब करने जैसा है.
