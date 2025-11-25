Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3018095
Zee UP-UttarakhandUPUK Trending News

तंदूरी रोटी गरम नहीं मिलने पर शादी में संग्राम! मारपीट में दूल्हा और उसके भाई पहुंचे अस्पताल, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

Raebareli Trending News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शादी समारोह में गरम तंदूरी रोटी नहीं मिलने की शिकायत करना दूल्हा और उसके भाई को भारी पड़ गया. लड़की पक्ष के साथ हुए झगड़े के बाद दोनों अस्पताल पहुंच गए. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 25, 2025, 06:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तंदूरी रोटी गरम नहीं मिलने पर शादी में संग्राम! मारपीट में दूल्हा और उसके भाई पहुंचे अस्पताल, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

रायबरेली: शादी-विवाह समारोह में दूल्हा-दुल्हन पक्ष के लोगों के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तो गरम तंदूरी रोटी न देने को लेकर अच्छा-खासा बवाल खड़ा हो गया है.  यहां दूल्हा समेत दो लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस बुला ली गई. पुलिस ने दूल्हा पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है. 

क्या है पूरा मामला 
घटना रायबरेली के शिवगढ़ थाना इलाके की है. यहां बारातियों को गरम तंदूरी रोटी न मिलने की शिकायत करना भारी पड़ गया. स्थानीय दबंगों ने दूल्हा और उसके भाई को ही पीट डाला. दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 
 
शिवगढ़ थाना इलाके के अहसन चौराहे के विवाह समारोह में हुई इस घटना की हर तरफ चर्चा हो रही है. 

गरम तंदूरी रोटी का विवाद कैसे भड़का
दरअसल यहां अयोध्या प्रसाद की बेटी की बारात महाराजगंज से आई थी. बारात देर से आई थी इसलिए तंदूरी रोटी बनाने वाला कारीगर रोटियां बनाकर चला गया था. बारातियों ने गरम तंदूरी रोटी मांगी तो ठंडी रोटी दे दी गई. इसी बात से लड़के वाले नाराज़ हुए तो लड़की वाले भी आक्रामक हो गए और दोनों पक्ष के बीच झगड़ा हो गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने दोनों पक्षों में सुलह कराई
सूचना पाकर मौके पर पहुंची 112 पुलिस ने दोनों के बीच समझौता करा दिया. रात में सुलझ चुका मामला उस समय फिर गरमा गया जब लड़की पक्ष के मामा ने स्थानीय दबंगों को बुला लिया. स्थानीय दबंगों ने दूल्हे और उसके भाई राम सागर को जमकर पीट दिया. पुलिस ने लड़के पक्ष की तरफ से मिली तहरीर पर कार्रवाई शुरू कर दी है.

गरम तंदूरी रोटी पर मारपीट की चर्चा 
रायबरेली में हुई इस घटना की जिले में ही नहीं दूर-दूर तक चर्चा हो रही है. गलती दूल्हा पक्ष की है या फिर लड़की पक्ष की, लोगों की अलग-अलग राय है. कुछ लोगों का कहना है कि जब बारात ही देर से पहुंची थी तो ठंडी रोटी पर हंगामा करना गलत है. तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़की के मामा को इस तरह से दूल्हा और उसके भाई के साथ दबंगई नहीं दिखानी चाहिये. पुलिस ने जब रात में दोनों पक्षों के बीच सुलह करा दी थी तो यह एक तरीके से जानबूझकर दो परिवारों के संबंध खराब करने जैसा है. 

ये भी पढ़ें: सम्मान से बड़ी कोई रस्म नहीं... पिता के अपमान पर दुल्हन ने मंडप में ही ठुकराया दूल्हा, वजह जानकर चौक जाएंगे आप!

TAGS

raebareli latest newsUttar Pradesh Trending News

Trending news

raebareli latest news
तंदूरी रोटी गरम नहीं मिलने पर शादी में संग्राम! मारपीट में दूल्हा और उसके भाई घायल
Chandauli News
चंदौली रोहिताश पाल हत्याकांड: तीन को गिरफ्तार कर सवालों में घिरी पुलिस
Fatehpur News
सात फेरों से पहले फांसी के फंदे पर लटक गया यूपी का लेखपाल ! दुल्हन करती रही इंतज़ार
Ram Mandir
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना....चौपाई पढ़ते भर आईं सीएम याेगी की आंखें, जानें अर्थ?
Unnao News
उन्नाव के गांधीनगर में तेज धमाका, खाना बनाते समय फटा गैस सिलेंडर, महिला की माैत
mirzapur news
मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ा दूंगा... 112 पर मिली धमकी, मचा हड़कंप
baghpat news
Baghpat News: दामाद ने अपनी सास को उतारा मौत के घाट, वजह जानकर सन्न रह गए लोग!
Sambhal news
PM के ध्वजारोहण पर भड़के सांसद बर्क- भारत लोकतांत्रिक, संवैधानिक देश, धार्मिक नहीं
UP Scholarship
9 से 12 तक के छात्रों की पढ़ाई का खर्च नहीं बनेगा बोझ, बढ़ गई फॉर्म भरने की तारीख!
Meerut News
मुस्कान की कोख से जन्मी मासूम बेटी, सौरभ के परिवार ने बनाया डीएनए जांच का दबाव