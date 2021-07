यूपी के कोविड प्रबंधन से प्रभावित ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने CM योगी को कुछ दिन के लिए उधार मांगा

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारत की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर पर सफलतापूर्वक काबू पाया है. यूपी सरकार के कोविड पैनडेमिक को हैंडल करने के तरीके ने न सिर्फ विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) को प्रभावित किया है बल्कि विदेशों में भी प्रशंसक बटोरे हैं.

ऑस्ट्रेलियाई सांसद क्रेग कैली ने सीएम योगी को कुछ दिन के लिए उधार मांगा

इस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में नीति आयोग से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व क्षमता की तारीफ की है. ऑस्ट्रेलियाई सांसद क्रेग कैली ने तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को कुछ दिन के लिए उधार मांगा है, जिससे कि उनके देश में कोरोना वायरस संक्रमण काल में दवा की कमी दूर हो सके.

यूपी सीएम ऑफिस ने भी ट्वीट कर क्रेग कैली की मेजबानी की पेशकश की है

ऑस्ट्रेलिया में आइवरमेक्टिन दवा की बेहद कमी हो गई है. वहां के सांसद क्रेग कैली ने एक ट्वीट किया है, जिसके जवाब में यूपी सीएम ऑफिस ने भी ट्वीट कर उनकी मेजबानी की पेशकश की है. क्रेग कैली ने अपने ट्वीट में कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व काम करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर सराहना की है. दवाओं को लेकर उनके प्रबंधन की विशेष प्रशंसा की है.

Any chance they could loan us their Chief Minister Yogi Adityanath to release the Ivermectin sort out the mess our hopelessly incompetent State Premiers have created https://t.co/H6xUwUe8GU

उन्होंने अपने ट्वीट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुछ दिनों के लिए उधार भी मांगा है. क्रेग कैली का मानना है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया को उधार में मिल जाएं तो उनके देश में आइवरमेक्टिन की कमी का उचित प्रबंधन हो जाएगा. ऑस्ट्रेलियाई सांसद के मुताबिक योगी आदित्यनाथ जिम्मेदारी संभालते हैं तो उनका देश शीघ्र ही इस दवा की कमी से उबर जाएगा.

पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हमें कोरोन महामारी से लड़ने में मदद मिली

ऑस्ट्रेलियाई सांसद क्रेग कैली के ट्वीट का यूपी सीएम ऑफिस ने जवाब दिया है, ''आपकी बेहतर मेजबानी के साथ ही हम आपके साथ कोविड प्रबंधन के उन अनुभवों को बांटने को आतुर हैं, जो कि कोरोना संक्रमण काल में हमें पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में मिला. इसी कारण हम लोग वैश्विक महामारी में दवा की कमी को दूर कर सके. पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हमें कोरोन महामारी से लड़ने में मदद मिली. आइए, हम सभी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ इस वैश्विक लड़ाई में सहयोग करें.''

We would be happy to host you & share best practices which helped #UttarPradesh fight the pandemic under the guidance of Hon. PM Shri @narendramodi Ji & leadership of #UPCM Shri @myogiadityanath Ji.

Let us collaborate & co-operate in this global fight against #COVID19.@UPGovt https://t.co/Qjqfn8D9iA

— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) July 12, 2021